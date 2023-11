Black Friday Shopping: Luxusmarken sind Spielball von Betrügern

Die Security-Forscher haben ein Besorgnis erregendes E-Mail-Muster aufgedeckt, welches von Hackern eingesetzt wird. Bei dieser betrügerischen Taktik werden bekannte Marken wie Louis Vuitton, Rolex, RayBan, DHL, Reebok, On, Hoka und Salomon gefälscht. Die Hacker erstellen verlockende E-Mails, die hohe Rabatte auf diese Luxusprodukte versprechen. Dabei werden die E-Mail-Adressen geschickt manipuliert, um dieMarken zu imitieren. Trotz des Anscheins der Legitimität zeigt sich bei näherer Betrachtung jedoch, dass die Herkunft der E-Mails in keiner Verbindung zu den tatsächlichen Luxus-Unternehmen steht.

Ein kleiner Klick, der teuer werden kann

Wenn die ahnungslosen Opfer auf die verlockenden Links in diesen E-Mails klicken, werden sie auf Websites geleitet, dieso gestaltet sind, dass sie die offiziellen Websites der missbrauchten Marken nachahmen. Auf diesen betrügerischen Websites werden dann Luxusgüter zu unglaublich günstigen Preisen angeboten, was eine verlockende Falle für unvorsichtige Käufer darstellt. Die eigentliche Gefahr liegt jedoch in der böswilligen Absicht, die hinter diesen Websites steckt: Die Benutzer werden aufgefordert, ihre Kontodaten und Zahlungsdaten einzugeben. Diese sensiblen Informationen können von den Betrügern dahinter gestohlen werden, was die dringende Notwendigkeit eines erhöhten Bewusstseins für Online-Betrug und erhöhter Vorsicht beim November-Shopping unterstreicht.