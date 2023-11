G DATA Studie zeigt: Firmen und Mitarbeitende müssen bei der IT-Sicherheit mehr Verantwortung übernehmen

Wie können Unternehmen und Mitarbeitende ihrer Verantwortung im Bereich IT-Sicherheit gleichermaßen gerecht werden? Diese Frage ist Teil vieler Debatten. Die neue repräsentative Studie „Cybersicherheit in Zahlen“ widmet sich genau diesem Themenkomplex. Gemeinsam mit brand eins und Statista hat G DATA CyberDefense bereits zum dritten Mal umfassende Daten zur digitalen Sicherheit zusammengetragen.

Fehlendes IT-Sicherheitsfachwissen bleibt eine große Baustelle in deutschen Unternehmen. Firmen kümmern sich nur unzureichend darum, die Kompetenzen und das Verständnis für IT-Sicherheit bei ihrer Belegschaft ganzheitlich zu verbessern. Eine Möglichkeit, das Verantwortungsbewusstsein des Personals zu stärken, sind Schulungen oder Security Awareness Trainings zu IT-Sicherheitsthemen, zum Beispiel zu Phishing oder Ransomware. In mehr als der Hälfte der deutschen Unternehmen wird dies auch umgesetzt. Überraschend ist aber, dass fast 46 Prozent der Unternehmen, die keine Schulungen für alle Mitarbeitenden anbieten, davon ausgehen, dass allein technische Lösungen ausreichen. Zudem gibt ein Drittel der Befragten an, dass ausschließlich IT-Mitarbeitende Schulungen erhalten. Das sind nur einige Ergebnisse aus der neuen Studie.

Umfassendes Nachschlagewerk der IT-Sicherheit

Neben der Arbeitnehmerumfrage hält “Cybersicherheit in Zahlen” relevante Zahlen rund um IT-Security und Interviews zu aktuellen Themen wie künstlicher Intelligenz, Quantencomputern und Nachhaltigkeit in der IT für die Leserinnen und Leser bereit. Dabei hebt sich die repräsentative Studie durch ihre hohe Informationsdichte und besondere methodische Tiefe hervor. Die Researcher und Marktforscher von Statista haben Zahlen, Daten und Fakten aus mehr als 300 Statistiken zu einem einzigartigen Gesamtwerk zusammengeführt. Die Studie geht über den üblichen Rahmen hinaus, indem mehr als 5.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland im Rahmen einer repräsentativen Online-Studie zur Cybersicherheit im beruflichen und privaten Kontext befragt wurden. Die Fachleute von Statista haben die Befragung eng begleitet und können dank einer Stichprobengröße, die weit über dem branchenüblichen Standard liegt, belastbare und valide Marktforschungsergebnisse in „Cybersicherheit in Zahlen“ präsentieren.

Im Webinar diskutieren die Experten Susanne Risch, Chefredakteurin bei brand eins / Corporate Publishing, Robin Rehfeldt, Team Lead Data Storytelling bei Statista, Andreas Lüning, Mitgründer und Vorstand bei G DATA CyberDefense, und Tim Berghoff, Security Evangelist bei G DATA CyberDefense, über die Bedeutung digitaler Verantwortungsübernahme für Cybersicherheit und geben Anregungen für Unternehmen und Mitarbeitende.

