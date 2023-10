Ausgaben für generative KI erreichen 2027 voraussichtlich 143 Milliarden Dollar

IDC geht davon aus, dass der Trend hin zu generativer KI in den kommenden Jahren anhalten wird. Die Ausgaben für KI-basierte Lösungen, Software, die zugehörige Hardware-Infrastruktur und die erforderlichen Services für deren Implementierung sollen nach Einschätzung der Marktforscher bis 2027 auf 143 Milliarden Dollar ansteigen.

In diesem Jahr sollen Unternehmen weltweit nahezu 16 Milliarden Dollar in generative KI investieren. Für den Zeitraum von 2023 bis 2027 ergibt sich somit eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 73,3 Prozent. Somit wäre laut IDC das Wachstum der Investitionen in generative KI mehr als doppelt so hoch wie die Wachstumsrate der gesamten KI-Ausgaben. Die durchschnittliche Wachstumsrate der weltweiten IT-Ausgaben im selben Zeitraum würde sogar um Faktor 13 übertroffen.

„Generative KI ist mehr als ein flüchtiger Trend oder ein bloßer Hype. Es handelt sich um eine transformative Technologie mit weitreichenden Auswirkungen und geschäftlichen Folgen“, sagte Ritu Jyoti, Group Vice President bei IDC.

IDC erwartet zudem, dass die Investitionen in den nächsten Jahren mehrere Phasen durchlaufen werden. Unternehmen würden im Lauf der Zeit von frühen Experimenten mit generativer KI zu einem aggressiven Ausbau übergehen, bevor schließlich eine Phase der weit verbreiteten Einführung beginne.

Insgesamt sollen die Ausgaben für generative KI bis 2027 einen Anteil von 28,1 Prozent an den Gesamtausgaben für KI erreichen. Auch das würde einem deutlichen Anstieg entsprechen – 2023 werden die Ausgaben für generative KI lediglich einen Anteil von 9 Prozent an den Gesamtausgaben erreichen.