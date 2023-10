IDC: Deutscher PC-Markt erholt sich erst im kommenden Jahr

Trotz eines zu erwartenden Wachstums im vierten Quartal sprechen die Marktforscher von einer „düsteren“ Prognose für 2023. Das Jahr 2024 soll dem PC-Markt indes ein Plus von mehr als acht Prozent bringen.

Die Marktforscher von IDC gehen davon aus, dass sich der PC-Markt in Deutschland erst 2024 erholen wird. Im dritten Quartal sollen die Absatzzahlen erneut um 6,2 Prozent geschrumpft sein. Und die Prognose für das laufende vierte Vierteljahr bezeichnet IDC in einer Pressemitteilung als „düster“.

Das Jahr 2023 wird die Branche der aktuellen Einschätzung zufolge mit einem Minus von 14,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr abschließen. Das würde einem Volumen von 9,6 Millionen Einheiten entsprechen. Einziger Hoffnungsschimmer für das laufende Jahr: die Verkäufe brachen im ersten Halbjahr stärker ein als im zweiten Halbjahr.

Die schwache Entwicklung begründet IDC mit der anhaltenden Rezession in Deutschland. „Es wird erwartet, dass der deutsche PC-Markt im vierten Quartal 2023 zu einem positiven Wachstum zurückkehren wird, nachdem er in sechs aufeinanderfolgenden Quartalen im Jahresvergleich rückläufig war“, sagte Malini Paul, Senior Research Manager bei IDC. „Die Erholung des PC-Markts wird sich 2024 und darüber hinaus in einem langsamen Tempo fortsetzen, dank eines erwarteten gesunden Lagerbestands und einer starken Pipeline von Abschlüssen.“

Konkret sagt IDC für 2024 ein Wachstum von 8,2 Prozent voraus. Auch soll der Markt zur gewohnten Saisonalität zurückkehren. „Der Markt hat sich seit dem Ausbruch der Pandemie noch nicht wirklich wieder normalisiert“, ergänzte Daniel Goncalves, Senior Research Manager bei IDC. „Wenn die Lagerbestände wieder ein gesundes Niveau erreichen und sich alle Teilnehmer der PC-Lieferkette an die aktuelle Nachfrage anpassen, werden sich die PC-Verkäufe allmählich an die Ausverkäufe anpassen.“

Darüber hinaus weist IDC darauf hin, dass der deutsche PC-Markt die Entwicklung des westeuropäischen PC-Markts wiedergibt. Dort sollen die Absatzzahlen im dritten Quartal um 5,6 Prozent gesunken sein – das Jahr 2023 soll der Markt in Westeuropa mit einem zweistelligen Minus abschließen.