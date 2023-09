September Patchday: Microsoft schließt zwei Zero-Day-Lücken

Von 59 Patches sind fünf als kritisch bewertet. Sie erlauben unter anderem das Einschleusen und Ausführen von Schadcode. Auch in Adobe Reader und Acrobat steckt eine kritische Zero-Day-Lücke.

Microsoft hat die Updates seines September-Patchdays veröffentlicht. Nutzer erhalten unter anderem Fixes für zwei Zero-Day-Lücken, die nach Angaben des Unternehmens bereits aktiv ausgenutzt werden. Angreifer können unter Umständen auf vertrauliche Informationen zugreifen oder eine nicht autorisierte Ausweitung von Benutzerrechten erzwingen.

Davon betroffen ist Word. Die Textverarbeitung gibt möglicherweise NTLM-Hashes preis. Die Zero Day Initiative weist darauf hin, dass sich die Schwachstelle über die Dateivorschau ausnutzen lässt, also ohne Interaktion mit einem Nutzer. Zudem nehmen derzeit Hacker den Microsoft Streaming-Dienst ins Visier. Der zugrundeliegende Fehler steckt in allen unterstützten Versionen von Windows und Windows Server.

September-Patchday bringt fünf kritische Fixes

Insgesamt stopft Microsoft im September 59 Löcher in seinen Produkten, wovon fünf als kritisch eingestuft sind. Dazu gehört ein Bug im Dienst Internet Connection Sharing. Er erlaubt das Einschleusen und Ausführen von Schadcode aus der Ferne und ist im zehnstufigen CVSS mit 8,8 Punkten bewertet.

Ebenfalls als kritisch bewertet ist die Schwachstelle in Microsoft Azure Kubernetes. Laut Zero Day Initiative kann sie über das Internet ausgenutzt werden, um einem nicht angemeldeten Benutzer die Rechte eines Cluster-Administrators zu verschaffen. „Das könnte für Angreifer recht verlockend sein“, kommentiert Dustin Child von der Zero Day Initiative.

Zero-Day-Lücke auch in Adobe

Darüber hinaus sind derzeit die Anwendungen und Windows-Komponenten Exchange Server, Visual Studio, Edge, Outlook, SharePoint, .NET Framework, DHCP-Server, Windows Kernel, Windows GDI und Dynamics angreifbar. Patches stehen auch für Windows TCP/IP, Windows-Designs, Defender und Azure DevOps zur Verfügung.

Aufmerksamkeit verdient offenbar auch eine kritische Sicherheitslücke in Adobe Reader und Acrobat. Auch sie ist Hackern bereits bekannt. Ein Opfer muss lediglich dazu verleitet werden, eine speziell gestaltete PDF-Datei mit Reader oder Acrobat zu öffnen, um eine Remotecodeausführung zu erreichen. Betroffen sind alle unterstützten Versionen von Reader und Acrobat für Windows und macOS.