Microsoft trägt WordPad zu Grabe

Microsoft hat das Ende der in Windows enthaltenen Textverarbeitung WordPad angekündigt. Die App, seit Windows 95 zusammen mit dem Betriebssystem ausgeliefert wird, gilt seit 1. September offiziell als veraltet.

Die Ankündigung findet sich in einem Support-Artikel, mit dem Microsoft über veraltete Funktionen von Windows-Clients informiert. In einem am Freitag veröffentlichten Update heißt es: „WordPad wird nicht mehr aktualisiert und mit einer künftigen Version von Windows entfernt.“

Ursprünglich war WordPad als bordeigene Textverarbeitung für das Dateiformat Rich Text Format (RTF) vorgesehen. Word-Dateien im DOXC-Format beherrscht die Anwendung erst seit Windows 7 – allerdings nur mit Einschränkungen. Mit Windows 7 erhielt WordPad auch das letzte große Update in Form der aus Office 2007 bekannten Ribbon-Oberfläche.

Unter Windows 11 wirkt die Oberfläche heute jedoch veraltet. Zudem steht Nutzern mit der Onlineversion von Word eine kostenlose Alternative mit größerem Funktionsumfang zur Verfügung.

Microsoft entfernt regelmäßig nicht mehr benutzte/benötigte Funktionen aus seinem Betriebssystem. Im Juni kündigte das Unternehmen beispielsweise an, die eigenständige App des Sprachassistenten Cortana aus Windows zu entfernen.