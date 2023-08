BSI will Sicherheit von Open-Source-Software erhöhen

In Kooperation mit dem Münchener Entwicklungsberater mgm security partners hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ( BSI) das Projekt „Codeanalyse von Open Source Software“ (CAOS) gestartet. Entwicklerinnen und Entwickler sollen bei der Erstellung sicherer Softwareanwendungen unterstützt werden. Zudem will man das Vertrauen in Open-Source Software-steigern.

Im Fokus stand zunächst der Quellcode der Videokonferenzsysteme BigBlueButton und Jitsi. Kritische Schwachstellen hat das BSI den betroffenen Entwicklern mitgeteilt – diese konnten die gefundenen Sicherheitslücken den Angaben des BSI zufolge zeitnah beheben.

Weitere Mängel wurden im Rahmen eines Responsible-Disclosure-Verfahren adressiert. Bei den nun veröffentlichten Ergebnissen handelt es sich um eine Kombination aus Sourcecode Review, dynamischer Analyse und Schnittstellenanalyse in den Bereichen Netzwerkschnittstellen, Protokolle und Standards.