Temu bringt das beste erschwingliche Einkaufen nach Europa

Temu, die in Boston ansässige Online-Shopping-App, bekannt für ihre extrem günstigen Preise, hat ihre Reichweite in Europa erweitert und weitere Länder in ihr Portfolio aufgenommen. Diese Expansion markiert den ersten Vorstoß des Unternehmens in diese Regionen und unterstreicht das kontinuierliche Wachstum und das Bekenntnis, erschwingliche Einkaufsoptionen für ein globales Publikum anzubieten.

Insgesamt bedient Temu nun 23 Länder in Nordamerika, Europa, Ozeanien und Asien. Diese Märkte umfassen Australien, Österreich, Belgien, Kanada, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Japan, Luxemburg, Mexiko, Niederlande, Neuseeland, Polen, Portugal, Slowakei, Spanien, Schweden, Schweiz, das Vereinigte Königreich und die USA.

Die Expansion von Temu erfolgt, während das Unternehmen weiterhin mit seinen niedrigen Preisen die E-Commerce-Branche aufmischt. Durch die Optimierung der Lieferkette und Unterstützung von Herstellern und Lieferanten die richtige Art von Waren zu gestalten, zu produzieren und das in der richtigen Menge, reduziert Temu effektive Preisaufschläge, optimiert die Produktion und gibt somit die Einsparungen an die Käufer weiter.

„Sie lassen also sozusagen das Überflüssige in der Mitte weg und müssen nicht mehr Geld für Marketingkampagnen ausgeben, um den Verbrauchern zu sagen, was sie kaufen sollen. Sie richten ihre Verkäufe danach aus, was die Menschen wollen“, sagte Andrea Woroch, eine Einzelhandelsexpertin.

Im Jahr 2022 gegründet, betreibt Temu einen Online-Marktplatz, auf dem laut dem Investmentforschungsunternehmen Sanford C. Bernstein die Top-Verkäufer „in der Regel zu niedrigeren Preisen als konkurrierende Plattformen“ angeboten werden. Die Plattform umfasst unabhängige Drittanbieter, die Waren in 30 Hauptproduktkategorien verkaufen, angefangen von Kleidung über Heimwerkerwerkzeuge bis hin zu Musikinstrumenten.

Trade Down

Mit steigenden Lebenshaltungskosten, die die Haushaltsfinanzen belasten, entscheiden sich immer mehr Verbraucher, selbst solche mit höherem Einkommen, für ein “trade down” und werden sparsamer. Dieser Trend zu einer umsichtigen Ausgabenpolitik hat das Angebot von Temu an erschwinglichen und dennoch qualitativ hochwertigen Produkten besonders attraktiv gemacht.

„Jeder, den ich kenne und die Website genutzt hat, ist mit ihrem Kauf zufrieden, angefangen von Werkzeugen (günstiger und besser als der günstigste Anbieter hier) bis hin zu Nippes“, sagte Paula Rosenblum, Mitbegründerin von RSR Research, einem Einzelhandelsmarktforschungsunternehmen. „Ein Schlüssel zum Erfolg von Temu ist, dass die Produkte dem entsprechen, was beworben wird. Das Unternehmen verkauft zwar keine Lebensmittel, aber die Dinge, die es verkauft, sind von anständiger Qualität für den Preis. Ich war (genauso wie alle anderen, die ich kenne) ziemlich überrascht.“

CNN hat Temu, dessen Name „Team Up, Price Down“ bedeutet, als „Online-Supermarkt“ beschrieben, während Fast Company sagte, dass sein Online-Marktplatz eine „Fülle an Auswahlmöglichkeiten“ bietet. Die Boston Globe bezeichnete Temu als „gefüllt mit Dingen, die man bei Walmart oder Costco ergattern könnte. Nur dass es noch günstiger ist – manchmal sogar viel günstiger“.

Der E-Commerce-Markt in Europa wächst rasant, und Prognosen zeigen, dass die Umsätze bis 2027 die Marke von einer Billion Dollar überschreiten werden. Laut Statista liegt die Nutzungsrate von E-Commerce in den ausgereiftesten Märkten der Europäischen Union bei über 60 Prozent, wobei grenzüberschreitende Online-Ausgaben eine bedeutende Rolle spielen.

Im Zuge seiner Expansion hat Temu auch Websites in Spanisch, Französisch, Deutsch und Italienisch neben Englisch gestartet. Dieser mehrsprachige Ansatz soll das Einkaufserlebnis für Kunden in diesen neuen Märkten verbessern und eine einfachere Navigation und Kaufabwicklung ermöglichen.

Wachstumsschmerzen

Zweifellos scheint die schnell wachsende Plattform Wachstumsschmerzen zu erleben, während sie in neue Märkte eintritt. Zum Beispiel beschwerten sich viele Verbraucher darüber, dass Temu im März langsamer damit war, Bestellungen zu versenden, da das Unternehmen einen Rückstau von Paketen aufgrund einer explosionsartigen Nachfrage bewältigen musste, als es in neue Märkte expandierte. Es wurden auch Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit seiner ultraniedrigen Preisstrategie geäußert. Laut Wired erleidet Temu durchschnittlich einen Verlust von 30 US-Dollar pro Bestellung, während es Marktanteile gewinnen möchte.

„Temu erzeugt erfolgreich Aufmerksamkeit, während es versucht, sich als Störfaktor auf dem US-E-Commerce-Markt zu positionieren“, sagte Deborah Weinswig, CEO und Gründerin von Coresight Research mit Sitz in New York. Der Start des Marktplatzes kommt zu einem günstigen Zeitpunkt, da Verbraucher nach Wert suchen, angesichts weiterhin hoher Inflation und einer gewissen wirtschaftlichen Unsicherheit.“

In der Zwischenzeit haben Online-Shopper ihre Erfahrungen mit dem Einkauf bei Temu in verschiedenen Online-Diskussionsplattformen geteilt. Auf Reddit berichteten Einzelpersonen von ihren Erfahrungen beim Einkaufen mit Temu, wobei viele die Plattform dafür lobten, dass sie niedrigere Preise für ähnliche Produkte wie auf anderen E-Commerce-Websites bietet und Ratschläge dazu gaben, welche Artikel ausgewählt werden sollten.

Ist Temu seriös?

Ein Benutzer mit dem Namen „Freefromcrazy“ äußerte sich wie folgt: „Es ist seriös. Die meisten ihrer Preise liegen etwa bei der Hälfte dessen, was Amazon verlangt. Sie schneiden den Zwischenhändler aus. Die einzigen Nachteile, die ich bisher gesehen habe, sind lange Lieferzeiten und dass sie nicht alles verkaufen, was Amazon anbietet, aber sie haben eine große Auswahl.“

Ein anderer Benutzer mit dem Namen „Schwelvis“ teilte seine Erfahrung: „Wir haben es für ein paar grundlegende Dinge verwendet, bei denen die Qualität nicht wirklich wichtig ist und waren zufrieden. Dinge wie ein Pfannenwender, USB-Kabelhalter, Handschuhe (waren leider zu klein, also haben wir sie reklamiert. Sie wurden erstattet und uns mitgeteilt, wir sollen die Handschuhe behalten), Packwürfel usw. Es sieht alles genauso aus wie die günstigen Produkte von Amazon oder dem 1-Dollar-Shop, also wird es entsprechend genutzt. Oh ja, meine Frau hat sich ein Paar drahtlose Ohrhörer von Lenovo gekauft. Natürlich keine audiophile Qualität, aber definitiv die 4 Dollar wert.“