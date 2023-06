Windows 11: Neuerungen für Passkeys und Datei-Explorer

Microsoft hat Ende vergangener Woche das neue Build 23486 für Windows 11 freigegeben. Es ist im Developer Channel des Windows Insider Program erhältlich und bringt Verbesserungen für die Anmeldefunktion Passkeys. Außerdem machen die Entwickler eine in der Vorwoche vorgenommene Änderung am Datei-Explorer rückgängig.

Die Sicherheitsfunktion Passkeys soll eine passwortlose Anmeldung bei Apps und Websites ermöglichen. Windows 11 unterstützt das Feature über die native Anmeldefunktion Windows Hello. Nutzer können also bei Diensten und Apps wie Google und eBay Passkeys konfigurieren, um sich künftig unter Windows per Windows Hello mit einer PIN, einem Fingerabdruck oder der Gesichtserkennung zu identifizieren. Die Einrichtung ist laut Microsoft auch mit einem mobilen Gerät möglich.

Datei Explorer erhält gestrichene Optionen zurück

In der Einstellungen-App lassen sich die Passkeys unter dem Punkt „Konten“ verwalten. Von dort können Passkeys auch gelöscht werden. Microsoft rät zudem, die Canary-Version von Chrome zu testen, um Zugriff auf die neuesten Features von Passkeys zu erhalten.

Mit dem Build 23481 hatte Microsoft mehrere Optionen aus den Ordner-Einstellungen des Date-Explorers gelöscht. Unter anderem war es nicht mehr möglich, versteckte Dateien und Laufwerksbuchstaben anzuzeigen. Mit dem Build 23486 gibt das Unternehmen die Optionen jedoch wieder frei – nach eigenen Angaben aufgrund von Rückmeldungen von Nutzern.

Alle Änderungen und Fehlerkorrekturen beschreibt Microsoft wie immer in einem Blogeintrag. Betroffen sind unter anderem die Einstellungen und der Task Manager. Microsoft listet aber auch bekannte Fehler in Dev Drive, Datei Explorer und Windows Ink.