Digitale Service für Kliniken und Reha-Zentren aus der Cloud

VAMED ist als Dienstleister im Gesundheitswesen darauf spezialisiert, Gesundheitseinrichtungen bedarfsgerecht zu planen, zu errichten und zu modernisieren, den technischen Betrieb sicherzustellen und zu optimieren sowie Zentren für die Rehabilitation, Pflege und medizinische Versorgung zu betreiben. „Durch die Kooperation können wir weitere digitale Lösungen und Services anbieten“, erklärt Andreas Kalz von VAMED Deutschland. „Das sind zum Beispiel die Vernetzung medizintechnischer Geräte, die digitale Personalplanung, das Tracking von Medizingeräten oder das Gerätemanagement.“ Zu den VAMED-Kunden zählen unter anderem die Helios-Kliniken, die Charité oder die Uniklinik Köln.

Daten hochsicher

Von der Kooperation der Telekom und VAMED Deutschland profitieren Krankenhäuser, Pflege-, medizinische Versorgungs- und Rehazentren. „Die OTC ist für unsere Kunden besonders gut geeignet, weil sich auch Software anderer Anbieter integrieren lässt. Die Krankenhäuser erhalten diese konfiguriert auf ihre Bedürfnisse mit der Cloud und einem umfassenden Support von uns aus einer Hand“, sagt Kalz.

Die Daten der „VAMED Deutschland-Cloud“ werden in zwei Rechenzentren der Telekom in Biere und Magdeburg gehostet. „Die Daten werden in Echtzeit gespiegelt. Diese Redundanz gewährleistet Datensicherheit auch, wenn ein Rechenzentrum ausfallen sollte“, sagt Gottfried Ludewig von T-Systems. Die Datenzentren sind streng bewacht und gehören zu den sichersten der Welt. Die Telekom schützt personenbezogene Daten nach den strengen Regeln der europäischen Datenschutz-Grundverordnung.