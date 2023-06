Deckenmikrofon-Lautsprecher-Lösung für AV-Konferenzen

Audiolösung für Konferenzräume vereint Mikrofon-, Lautsprecher- und DSP-Technologie in einem Gerät.

Die an der Decke montierte Komplettlösung Microflex Advance MXA902 von Shure bietet Sprachabnahme und -wiedergabe in Premium-Qualität. Der integrierte IntelliMix DSP sorgt mit Automix-Technologie, akustischer Echokompensation, Noise Reduction sowie Automatic Gain Control (AGC) für einen unverfälschten Audio-Mix. Da sich Mikrofon, Lautsprecher und DSP in einem Gerät befinden, schafft das MXA902 einen Besprechungsraum ohne zusätzliche Mikrofone oder Kabel.

Zertifiziert für Microsoft

Das MXA902 ist offiziell für Microsoft Teams und Zoom Rooms zertifiziert, wenn es zusammen mit dem USB Audio Network Interface mit Matrix Mixing genutzt wird. MXA902 und ANIUSB-MATRIX wurden strengen und umfassenden Tests in Laborumgebungen sowie Alltagssituationen unterzogen.

Das MXA902 ist mit der „Single Zone Automatic Coverage“-Technologie ausgestattet, die einen Bereich von sechs mal sechs Metern ohne speziellen Einrichtungsaufwand abdeckt. Sie erfasst automatisch alle sprechenden Personen, während Nebengeräusche aus anderen Bereichen des Raums eliminiert werden. Diese Funktion wird mit einem 2,5-Zoll-Lautsprecher mit breitem Abstrahlwinkel kombiniert, um eine Sprachabnahme und -wiedergabe mit einem einzigen Gerät zu ermöglichen.