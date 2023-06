Webex im Auto

Webex Meetings-Funktionen ermöglichen ab Juli 2023 nahtlose Zusammenarbeit in vielen Audi-Modellen.

Cisco Webex wird für viele Audi-Fahrzeuge – A4, A5, Q5, A6, A7, A8, Q8 e-tron und e-tron GT – ab 1. Juli über den Application Store der Volkswagen Group verfügbar sein. Der Application Store wurde von CARIAD und HARMAN entwickelt. Die Webex-App erscheint direkt auf dem Touchscreen des Infotainmentsystems im Fahrzeug. Ein Telefon ist zur Nutzung nicht mehr nötig.

Einfache Einrichtung

Autofahrer können die Webex App aus dem Application Store des Audi Infotainment-Systems herunterladen, ohne dass ein Telefon für die Einrichtung erforderlich ist. Der Store stellt sicher, dass die Anwendungen im Fahrzeug den hohen Security und Safety-Anforderungen der Volkswagen Group entsprechen. Nach der einfachen Einrichtung können Fahrer unter anderem nahtlos von Webex-Meetings auf ihren elektronischen Geräten zu Besprechungen im Fahrzeug wechseln

Speziell entwickelte Safety-Funktionen

Webex schaltet während der Fahrt automatisch in einen reinen Audiomodus. So können Fahrer an Meetings teilnehmen, ohne den Blick von der Straße zu nehmen. Wenn das Fahrzeug geparkt ist, stehen viele Collaboration-Funktionen von Webex zur Verfügung – unter anderem der Anzeige von Video, Nutzung von Emojis, Echtzeit-Untertiteln und der Anzeige von geteilten Inhalten der Gesprächspartner. Gleichzeitig können auch im Auto alle Security-Funktionen genutzt werden, wie zum Beispiel eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung oder Schützen der Meetings durch Passwörter.

KI-unterstützte Meetings

Fahrer haben Zugriff auf die in Webex integrierten KI-Funktionen wie Geräuschunterdrückung und Sprachoptimierung. Diese gewährleisten, dass Fahrer deutlich gehört werden, ohne störende Hintergrundgeräusche wie Straßenlärm oder Baustellen.