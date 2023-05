Wer versichert ist, zahlt Kriminellen öfter Lösegeld

Der Report „The Critical Role of Frontline Cyber Defenses in Cyber Insurance Adoption“ von Sophos zeigt die Zusammenhänge von Abwehrqualität, Versicherbarkeit und Versicherungsbedingungen für Unternehmen. 95 Prozent der Organisationen, die sich eine Cyberversicherungs-Police im letzten Jahr zulegten, geben an, dass sich die Qualität ihrer Cyberverteidigung im Unternehmen direkt auf die Versicherungskonditionen auswirkten. Jeweils rund 60 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, die Qualität der habe sich darauf ausgewirkt, überhaupt einen Versicherungsschutz abschließen zu können und hätte sich auf die Kosten der Abdeckung ausgewirkt. In 28 Prozent der Fälle hatte die Verteidigungsqualität Einfluss auf die Vertragsbedingungen. Der Report legt zudem dar, dass die Einführung von Cyberversicherungen inzwischen die Norm ist. 91 Prozent der Organisationen verfügen über einen Versicherungsschutz und 8 Prozent wollen sich innerhalb des nächsten Jahres eine Police zulegen.

Wer versichert ist, zahlt viermal öfter Lösegeld für seine Daten

Organisationen mit einer Cyberversicherung sind eher in der Lage, ihre Daten wiederherzustellen, wenn diese in einer Ransomware-Attacke verschlüsselt wurden. 98 Prozent mit eigenständiger Police und 97 Prozent mit Abdeckung im Rahmen einer umfassenden Versicherung sind zur Wiederherstellung fähig – im Vergleich zu 84 Prozent ohne Versicherungsschutz.

Unternehmen mit eigenständiger Police zahlten fast viermal so oft die Erpressungssumme zur Wiederherstellung ihrer Daten als diejenigen ohne Versicherungsschutz: 59 Prozent der Unternehmen, die eine eigenständige Cyber-Versicherung haben, zahlten die Forderung. Hingegen habe 37 Prozent, der Unternehmen, die eine Cyber-Versicherung als Teil einer umfassenderen Versicherungspolice abgeschlossen haben und 15 Prozent derjenigen, die keine Cyberversicherung haben, Lösegeld gezahlt.

Für die unabhängige globale Studie wurden im Januar und Februar 2023 rund 3.000 Cybersecurity-/IT-Experten in 14 Ländern befragt.