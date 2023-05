Microsoft kündigt neue Funktionen für Edge an

Der Browser integriert den Microsoft 365 Copilot. Microsoft führt außerdem Edge for Business mit neuen Funktionen für Geschäftskunden ein.

Microsoft hat auf der diesjährigen Ausgabe der Entwicklerkonferenz nicht nur Neuigkeiten rund um das Thema künstliche Intelligenz vorgestellt, sondern auch Verbesserungen für den Browser Edge. Dazu gehören selbstverständlich auch neue KI-Funktionen, die Edge zu einem „Copilot für das Web“ machen sollen – dank der Integration von Bing Chat.

Zu diesem Zweck wird Microsoft den Microsoft 365 Copilot nativ in Edge integrieren. Copilot soll dann beispielsweise Daten aus Kalender, E-Mails, Chats und Dokumenten auswerten und LLMs nutzen, um Informationen über diese Anwendungen hinweg effizienter zu teilen.

Neue Optik für Edge

KI soll aber auch die Informationsbeschaffung im Internet erleichtern, indem sie relevantere Ergebnisse auf der Grundlage des Browserverlaufs anzeigt. KI wird in die Funktion „Auf der Seite suchen“ integriert, um Syntax- und semantische Fehler zu korrigieren, die Funktion zur Textvorhersage zu verbessern und somit auch Schreibfehler zu verringern.

Weitere Änderungen betreffen das Erscheinungsbild des Browsers. Inspiriert von Windows 11 erhält Edge einen Look mit abgerundeten Ecken, durchscheinenden Hintergründen und flüssigeren Animationen.

Edge for Business

Neu sind aber auch speziell auf Unternehmen ausgerichtete Funktionen. So soll Edge for Business mit speziellen visuellen Elementen und anderen hinweisen signalisieren, dass die App für die Arbeit gedacht ist. Edge for Business umfasst auch Steuerelemente für Unternehmen, Sicherheitsrichtlinien und Produktivitätsfunktionen, wie sie bereits von Microsoft bekannt sind.

Außerdem trennt Edge for Business automatisch zwischen beruflichen und privatem Surfen in getrennten Zwischenspeichern. Arbeitsbezogene Anwendungen, die eine eigene Anmeldung benötigen, werden automatisch im Arbeitsbrowser geöffnet.

Eine weitere Neuerung nennt Microsoft Edge Workspaces. Die Arbeitsräume bedeuten, dass Nutzer dieselben Projekte und Dateien in gemeinsamen Browser-Tabs anzeigen können. Workspaces soll in den kommenden Monaten verfügbar sein.

Darüber hinaus wird Microsoft Edge for Business auch auf iOS- und Android-Geräten verfügbar machen. Auf mobilen Geräten können Benutzer mit Firmenkonten dank VPN pro Konto auf sensible Unternehmensdaten zugreifen, ohne die Sicherheit des Unternehmens zu gefährden.