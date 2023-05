PwC launcht eigene Business-Metaverse-Plattform

Die Lösung ermöglicht es, über Avatare in virtuelle Räume einzutreten und unternehmensübergreifend zusammenzuarbeiten: Meetings abzuhalten, Veranstaltungen durchzuführen, sensible Daten zu teilen oder andere Formen der Kollaboration zu realisieren. So verbindet Virtual Spaces die reale Geschäftswelt mit der digitalen und ermöglicht einen ersten Schritt ins Metaverse. Virtual Spaces gewährleistet Compliance und ermöglicht das Arbeiten mit sensiblen Daten.

Die Plattform verfügt über Funktionalitäten für viele verschiedene Anwendungsfälle. Im Zentrum steht die Möglichkeit, mittels Avatar-basierter Interaktion eine neue, direktere und persönlichere Form der digitalen Zusammenarbeit zu etablieren. Nutzer können auf diese Weise den gesamten virtuellen Raum für ihre Projekte nutzen – etwa um Daten zu visualisieren, verschiedene Medien zu kombinieren, das Teamgefühl zu stärken und natürliche Gesprächssituationen zu schaffen. Virtual Spaces ist vollumfänglich in die PwC-IT-Infrastruktur eingebunden.

Mit Virtual Spaces können beispielsweise HR-Fachbereiche Initiativen im digitalen Raum erweitern. Das umfasst Vorgänge wie Bewerbungs- oder Feedbackgespräche, Recruiting-Events sowie Schulungen und andere Weiterbildungsmaßnahmen. Unternehmen sind

zudem in der Lage, Maßnahmen wie Roadshows digital zu verlängern und können damit auch abseits geplanter Tourstopps neue Zielgruppen erreichen. Nutzer können den Inhalt in der virtuellen Umgebung je nach Anforderungen individualisieren, so dass für jedes Format

ein passendes Setup gefunden ist.