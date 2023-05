Bösartige Bots, Sneaker in limitierter Auflage und fossile Brennstoffe

Was wäre, wenn die gleichen böswilligen Bots, die alle limitierten Sneaker kaufen, die gleichen sind, die die Umwelt mit fossilen Brennstoffen belasten?

Photo by Ian Battaglia at Unsplash

Bösartiger Bot-Traffic

Inzwischen sollten Sie erkannt haben, dass nicht alle Besucher, die auf eine Website kommen, normale Menschen sind, die im Internet surfen. Wahrscheinlich haben Sie schon einmal von „Bots“ gehört, und der Begriff hatte eine negative Assoziation, die jedoch nicht der Wahrheit entspricht.

Photo by Waldemar at Unsplash

Ein Bot ist nur ein Softwareprogramm, und ob er als „gut“ oder „schlecht“ eingestuft wird, hängt davon ab, wofür er programmiert wurde. Guter Bot-Traffic ist vorteilhaft für Websites und wird von Suchmaschinen wie Google, Yahoo oder Bing und digitalen Assistenten wie Siri, Alexa oder Google Assistant verwendet, um Ihre Website zu finden und sie dem Suchenden zu präsentieren. Bösartiger Bot-Traffic hingegen wird häufig eingesetzt, um nach zusätzlichen Schwachstellen auf den Zielseiten zu prüfen und diese zu schaffen. Es handelt sich dabei um ein schnell wachsendes Phänomen im Internet, das Unternehmen durch Anzeigenbetrug, Entzug von Inventar, Zugriff auf Anmeldeinformationen und Datenabfragen beeinträchtigen kann, um nur einige Beispiele zu nennen.

Von der Frustration der Kunden und dem Verlust der Kundenbindung bis hin zum möglichen Verlust der Kontrolle über private Daten, der Unterbrechung von Inventarvorgängen oder der Überwachung von Wettbewerbern – die potenziellen Folgen einer fehlenden Strategie zur Bekämpfung von Bot-Traffic sind für Websites eindeutig negativ. Das ist jedoch nicht das gesamte Problem, denn es gibt mehr als das, was man auf den ersten Blick sieht.

Die Rolle von Rechenzentren beim Energieverbrauch

In dem Maße, in dem wir neue Lösungen und Plattformen entwickeln und Informationen insgesamt konsumieren, wird unsere Abhängigkeit vom Internet wachsen. Nach Angaben von DataReportal gibt es heute mehr als 5 Milliarden Internetnutzer. In dem Maße, wie das Internet als Ganzes wächst, wird auch der damit verbundene Energieverbrauch steigen. Untersuchungen gehen davon aus, dass die IT-Branche bis 2025 rund 20 % der gesamten Stromerzeugung verbrauchen und bis zu 5,5 % der weltweiten Kohlenstoffemissionen ausstoßen könnte. Angesichts der aktuellen globalen geopolitischen Bewegungen, bei denen die Energieversorgung oft als Waffe eingesetzt wird, ist es entscheidend zu verstehen, wo wir den Verbrauch optimieren können.

Das Krypto-Mining, bei dem Computer Milliarden von Berechnungen pro Sekunde durchführen, um den Algorithmus von Kryptowährungen wie Bitcoin zu finden, stand in den letzten Jahren im Rampenlicht, da einige Operationen 30 000 Mal so viel Strom verbrauchten wie ein durchschnittlicher US-Haushalt. Doch das ist bei weitem nicht das einzige Problem.

Rechenzentren sind das Gehirn des modernen Internets und verarbeiten, speichern und übermitteln alle Daten, die wir täglich nutzen. In Anbetracht der Dimension dieser Aufgabe ist es nur natürlich, dass Rechenzentren eine große Anzahl von IT-Geräten einsetzen, um sicherzustellen, dass jeder von uns auf die gewünschten Informationen zugreifen kann. Diese Geräte verbrauchen Strom, um die Aufgabe zu erfüllen, benötigen aber auch Kühlanlagen, die ebenfalls Energie verbrauchen, um die von den Geräten erzeugte Wärme abzukühlen.



Photo by Taylor Vick at Unsplash

Nach Angaben der CC Tech Group werden weltweit bis zu 3 % der auf der Erde erzeugten Elektrizität für den Betrieb von Rechenzentren benötigt, und es scheint, dass diese Zahl noch steigen wird. Rechenzentren ergreifen Maßnahmen und tun ihr Bestes, um den Energieverbrauch einzudämmen, doch die Nachfrage nach ihren Diensten steigt weiter an.

Bisher haben wir uns vor allem auf die Senkung des Energieverbrauchs konzentriert, aber es gibt noch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel die Optimierung der vorhandenen Rechenzentrumsressourcen und die Steigerung ihrer Effizienz. Wenn die Ressourcen der Rechenzentren nur für Internetoperationen verwendet würden, die einen Mehrwert für unser Leben bringen, wie menschliche Navigation und verbesserter Bot-Traffic, könnten wir den Energieverbrauch erheblich senken. Laut Statista-Zahlen aus dem Jahr 2021 entfielen rund 28 % des gesamten Internetverkehrs auf bösartigen Bot-Traffic, der keinen wirklichen Wert für die optimale Nutzung des Internets hat. Außerdem kann diese Art von Datenverkehr mit fortschrittlichen Bot-Management-Tools wie BotGuard wirksam blockiert werden.

Man wird das kribbelnde Gefühl nicht los, dass wir den Elefanten im Raum ignorieren und nur nach schnellen Lösungen suchen. Eine Verbesserung des Energieverbrauchs und der Qualität unserer Internetressourcen sollte auf der Tagesordnung eines jeden stehen. Jetzt können Sie sich vorstellen, wie wichtig das sein könnte, also lassen Sie uns mit ein paar Zahlen spielen.

Die für den Betrieb von Rechenzentren weltweit benötigte Leistung beträgt laut Forbes 416 Terawatt. Wenn der bösartige Bot-Traffic 28 % des gesamten Internetverkehrs ausmacht, können wir schätzen, dass er etwa 116,5 Terawatt verbrauchen könnte. Das ist die Hälfte des Verbrauchs des Vereinigten Königreichs, und es wird erwartet, dass er sich alle vier Jahre verdoppelt.

416 Terawatt (TW) ist eine gewaltige Menge an Energie. Ein Terawatt entspricht einer Billion (1.000.000.000.000) Watt. Hier sind ein paar Beispiele, um diese Menge an Energie zu verdeutlichen:

Ein durchschnittlicher Haushalt in Deutschland verbraucht etwa 3.500 Kilowattstunden (kWh) pro Jahr. Um 1 Terawattstunde (TWh) zu verbrauchen, würden also etwa 285.714.286 Haushalte benötigt. Für 416 TWh bräuchte man etwa 119.047.619.048.000 Haushalte.

Die gesamte Leistung aller Kernkraftwerke weltweit lag im Jahr 2021 bei etwa 400 Gigawatt (GW). Das entspricht 0,4 Terawatt. Um 416 Terawatt zu erzeugen, bräuchten wir also mehr als tausendmal so viele Kernkraftwerke wie es 2021 weltweit gab.

Außerdem haben wir bei unserer einfachen Schätzung nicht berücksichtigt, dass bösartige Bots viel mehr Ressourcen verbrauchen als ein menschlicher Besucher. Ein menschlicher Besucher durchforstet die Website beispielsweise durchschnittlich drei Seiten, während ein Crawler-Bot Tausende von Anfragen stellt, um alle Seiten der Website von einem Ende zum anderen zu überprüfen, was die Verarbeitungskapazität der Rechenzentren wesentlich stärker beansprucht.

Es gibt einige Anbieter wie BotGuard, die an Lösungen arbeiten, die Hosting- und Rechenzentrumsunternehmen dabei helfen könnten, sich vor den raffiniertesten Webbedrohungen zu schützen, aber auch dieses Problem anzugehen und einen deutlich positiven Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Der Kampf gegen das Klima ist ein globaler Kampf, und wir müssen sinnvolle Initiativen ergreifen, die realistisch und effizient sind und es uns ermöglichen, unseren Evolutionspfad beizubehalten.