Schwarz-Tochter XM Cyber schließt Security-Pakt mit SAP

Das Abkommen zielt darauf ab, potenzielle Angriffspfade in geschäftskritischen Anwendungen zu eliminieren.

Die Unternehmen der Schwarz Gruppe, zu der auch Lidl und Kaufland gehören, gaben gestern eine strategische Partnerschaft mit SAP bekannt. Im Fokus der Partnerschaft stehen die Sicherheitslösungen des Tochterunternehmens XM Cyber.

Dessen gleichnamige Cybersecurity-Plattform zeigt Unternehmen ihre IT-Systeme durch die Augen potenzieller Angreifer – automatisiert 24 Stunden am Tag. XM Cyber unterstützt sowohl Cloud- als auch On-premise-Umgebungen darin, Schwachstellen zu identifizieren und diese vor dem Hintergrund ihres spezifischen Bedrohungspotenzials zu priorisieren.

Noch in diesem Jahr soll XM Cyber neben der IT-Infrastruktur von SAP auch den Schutz der kundenspezifischen Cloud-Services und RISE mit SAP-Landschaften unterstützen und Unternehmen so ermöglichen, Daten und Prozesse ohne Kompromisse in die Cloud zu migrieren.

XM Cyber ist ab heute im SAP Store verfügbar, dem Online-Marktplatz für Lösungen, die von SAP und seinen Partnern entwickelt wurden.