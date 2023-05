Elon Musk kündigt Rücktritt als Twitter-CEO an

Er gibt den Posten in den kommenden sechs Wochen auf. Danach soll eine nicht näher genannte Nachfolgerin den Chefsessel übernehmen. Gerüchten zufolge handelt es sich um eine Managerin von NBCUniversal.

Twitter erhält offenbar in den kommenden sechs Wochen eine neue Chefin. In einem Tweet kündigt Elon Musk seinen Rücktritt an. Zur Person seiner Nachfolgerin mache er indes keine Angaben.

„Ich freue mich, mitteilen zu können, dass ich eine neue Chefin für X/Twitter eingestellt habe. Sie wird in etwa sechs Wochen anfangen! Meine Rolle wird in die des Executive Chairman und Chief Technology Officer (CTO) übergehen, der für Produkt, Software und Sysops verantwortlich ist“, twitterte Musk am Donnerstag.

Musk hatte Twitter im Oktober 2022 für 22 Milliarden Dollar gekauft und mit Abschluss der Transaktion auch den Chefsessel übernommen. Unter seiner Leitung sorgte Twitter immer wieder für Schlagzeilen, angefangen bei Massenentlassungen bis hin zu daraus resultierenden Störungen des Geschäftsbetriebs und des Verlusts von Werbekunden.

Spekulation über Nachfolgerin von Elon Musk

Letzteres wurde auch durch die Wiederzulassung zuvor gesperrter Konten und die vermasselte Einführung des Bezahldiensts Twitter Blue begünstigt. Wie The Guardian berichtet, soll sich der Wert des Unternehmens gegenüber dem im Oktober 2022 gezahlten Kaufpreis inzwischen halbiert haben.

Das Wall Street Journal berichtet indes unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen, dass Twitter mit der Managerin Linda Yaccarino als Nachfolgerin für Elon Musk verhandelt. Yaccarino ist derzeit Head of Advertising beim Medienkonzern NBCUniversal. Dort war sie unter anderem für den Start des werbefinanzierten Streamingdiensts Peacock verantwortlich.