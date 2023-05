Neue Smartphone-App macht Reisepässe mobil

Die App „VeriGO MobileTravel Assist“ ermöglicht es Nutzern, die persönlichen Daten von elektronischen Reisepässen auf ein Smartphone zu übertragen. Die Nutzer können die App anschließend zur Registrierung für Reisen, die Beantragung von Visa oder auch zur Bereitstellung persönlicher Informationen im Gesundheitswesen nutzen.

Mit der VeriGO MobileTravel Assist-App für Android und iOS können Nutzer die persönlichen Daten vom Chip ihres elektronischen Reisepasses via NFC (Near Field Communication) auslesen, auf ihrem Smartphone speichern und an Websites, Apps und Lesegeräte von Behörden, Reiseveranstaltern oder Flughäfen übertragen. Mit speziellen Wallet-Funktionen können dabei auch mehrere Passdatensätze, etwa von Familienmitgliedern, verwaltet und in einem Durchgang transferiert werden. Die Lösung erfüllt die behördlichen Anforderungen an den Umgang mit personenbezogenen Informationen, da die Daten durch die App vollständig geschützt sind. Sie speichert die sensiblen Daten in einem geschützten Raum und baut für ihre Übertragung sichere Verbindungen zu den Zielsystemen auf.

VeriGO MobileTravel Assist macht die manuelle Übertragung von Passdaten hinfällig. Durch die Beseitigung des Medienbruchs sind außerdem Fehlerquellen ausgeschlossen. Die Empfänger erhalten signierte und verifizierbare Daten für die Weiterverarbeitung in ihren Systemen. Da die Datensätze Passfotos enthalten, können sie auch für personenbezogene Sichtkontrollen genutzt werden. Die Einsatzszenarien der Lösung sind vielfältig: von der Registrierung bei Reiseveranstaltern und der Beantragung von Visa über den Check-in für Flüge, die Abgabe von Gepäck und das Boarding bis hin zum Einchecken in Hotels. Hinzu kommen Anwendungsfälle auch jenseits des Reisens.

VeriGO MobileTravel Assist entspricht den Vorgaben der internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO für digitale Reisedokumente (Digital Travel Credentials, DTC). Damit ist die internationale Kompatibilität der Lösung mit den Systemen der Datenempfänger, auch wenn sie behördlichen Ursprungs sind, gewährleistet. Um die Daten entgegennehmen zu können, ist lediglich die Installation eines Backend-Servers und Front-End-Plugins erforderlich. Die bereits etablierte digitale Reisegenehmigungslösung VeriGO SmartTravel von Veridos ist mit VeriGO MobileTravel Assist als optionales Feature ausgestattet.