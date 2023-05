Apple meldet Umsatz- und Gewinnrückgang im zweiten Fiskalquartal

Apple hat sein Fiskalquartal (bis 1. April) mit einem Umsatz- und Gewinnrückgang abgeschlossen. Die Einnahmen sanken um 3 Prozent auf 94,8 Milliarden Dollar, während sich der Nettoprofit um 3 Prozent auf 24,16 Milliarden Dollar verschlechterte. Trotzdem meldete das Unternehmen zwei neue Rekorde: den höchsten iPhone-Umsatz in einem Märzquartal und ein Allzeithoch für den Umsatz der Services-Sparte.

„Wir freuen uns, dass wir trotz des schwierigen makroökonomischen Umfelds einen neuen Rekord bei den Services und einen Rekord für das iPhone im Märzquartal vermelden können und dass unsere Basis aktiver Geräte ein neues Allzeithoch erreicht hat“, sagte Apple-CEO Tim Cook. „Wir investieren weiterhin langfristig und orientieren uns an unseren Werten. Dazu gehört auch, dass wir große Fortschritte auf dem Weg zu klimaneutralen Produkten und Lieferketten bis 2030 machen.“

Services-Sparte mit fast 21 Milliarden Dollar Umsatz

Der positiven Einschätzung des Apple-Chefs schlossen sich die Anleger nach Börsenschluss an. Der Kurs der Apple-Aktie stieg im nachbörslichen Handel stetig um 2,49 Prozent oder 4,13 Dollar auf 169,92 Dollar – bei einem aktuellen 52-Wochen-Hoch von 176,15 Dollar.

Für die iPhone-Sparte weist die Bilanz Einnahmen in Höhe von 51,33 Milliarden Dollar aus, 1,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Services-Sparte – Apples zweitgrößte Umsatzquelle – generierte 20,91 Milliarden Dollar, was einem Plus von rund 5,5 Prozent entspricht.

Alle anderen Geschäftsbereiche zollten dem laut Cook „schwierigen makroökonomischen Umfeld“ zum Teil deutlich Tribut. Der Umsatz der Wearables- und Home-Sparte verschlechterte sich um ein Prozent auf 8,76 Milliarden Dollar. Die iPad-Sparte büßte gegenüber dem Vorjahreszeitraum 13 Prozent ihres Umsatz ein und rutschte auf 6,67 Milliarden Dollar ab. Die Mac-Sparte, die 7,17 Milliarden Dollar meldete, verbuchte den größten Umsatzeinbruch: minus 31 Prozent – was allerdings dem Gesamttrend des PC-Markts im ersten Quartal entspricht.