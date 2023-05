Neuer Country-Manager bei Epson Deutschland

Michael Rabbe leitet den Vertrieb für alle Produktbereiche des Unternehmens in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Darüber hinaus wird Rabbe den Vertrieb von Projektoren in den nordischen Ländern weiter verantworten. Der 48-Jährige berichtet in dieser Funktion an Epsons deutschen Geschäftsführer Henning Ohlsson.

Rabbe ist seit 14 Jahren bei Epson tätig und hat verschiedene Bereiche des Unternehmens geführt. Er begann als Vertriebsleiter Business Systems. 2016 übernahm er als Head of Business Sales die Leitung des Fachhandelsvertriebs für Business-Drucker, Scanner und Projektionslösungen. In dieser Funktion konzentrierte er sich unter anderem auf die Einführung energieeffizienter Tintenstrahldrucker als Alternative zum Laserdrucker.

„Die Märkte verändern sich aktuell mehr als je zuvor. Wir unterstützen unsere Kunden:innen dabei, nachhaltig zu arbeiten und mit der Digitalisierung Schritt zu halten“, sagt Rabbe. Geschäftsführer Henning Ohlsson, ergänzt: „Michael ist eine Führungspersönlichkeit, die Menschen mitnimmt und motiviert. Mit unseren Wurzeln als japanischer Konzern und dem damit einhergehenden Qualitätsversprechen ist er ebenso gut vertraut wie mit den Ansprüchen unserer Kunden aus verschiedenen Bereichen.“