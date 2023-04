OMR Festival 2023

Finance-Forward-Konferenz 2023

Fintechs, Insurtechs, Neobroker oder Kryptowährungen: Auf der Finance-Forward-Konferenz nehmen auch in diesem Jahr wieder namhafte Expert*innen wie u.a. Sebastian Siemiatkowski, Gründer von Klarna, die Transformation der Finanzwelt in den Blick. Ausgeweitet auf beide Festivaltage treffen Speaker*innen aus Deutschland und der ganzen Welt am 9. und 10. Mai 2023 zusammen, um die aktuellen Entwicklungen in Vorträgen, Panels und Fireside Chats zu diskutieren. Mehr Informationen gibt es hier.

OMR Festival Ticket

Erhältlich ist der OMR23 Festival Pass für 399,00 Euro (Netto). Das Ticket für die Finance-Forward-Konferenz kostet 799,00 Euro (Netto). Beide Tickets sind hier buchbar.