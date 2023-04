Warum Zip-Domains?

Sunrise Period der Zip-Domains ist am 2. April 2023 gestartet und endet am 2. Mai 2023

In der Sunrise Period können Markeninhaber ihre Marken als gleichlautende Domain registrieren. Die Marken müssen dazu im Trademark Clearinghouse angemeldet werden. Manche Firmen und Organisationen habe ihre wichtigen Begriffe noch nicht als Marke angemeldet. Auch solche Firmen und Organisationen können alle oder eine dieser acht Domains in der Sunrise Period bekommen. Secura bietet an, kurzfristig die entsprechende Marke besorgen zu können und die neue Marke beim Trademark Clearinghouse anmelden und anschließend die entsprechende Domain registrieren.

Bei der Einführung der neuen Domains sind folgende Phasen vorgesehen:

Sunrise: 2. April 2023 bis 3. Mai 2023

Early Access Period: 3. Mai 2023 bis 10. Mai 2023

General Availability: ab 15. Mai 2023

Jede Standard-Domain kostet in der General Availability 59 EUR/Jahr. Domains in der Sunrise Period sind bei vielen Domainendungen teurer als die Domains in der General Availability. Bei den diesen Domains kosten Standard und Premium Domains in der Sunrise Period genauso viel wie in der General Availabilty – plus 15 Prozent Rabatt.