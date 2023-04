Podcast: Open Source treibt Digitalisierung an

Im Gespräch mit Carolina Heyder erklärt Dinko Eror, Vice President EMEA Central Europe bei Red Hat, das Open Source nicht nur eine Frage der Technik ist, sondern auch für eine offene Einstellung eines Unternehmens steht.

Die Open Source-Thematik sei eigentlich eine Chefsache, sagt Eror: “Die Führung eines Unternehmens muss sich bewusst sein, dass die neue Welt, in der wir leben, eine sogenannte Plattform-Ökonomie-Welt ist.” Red Hat bietet Open Source-Lösungen, die Unternehmen die Arbeit mit verschiedenen Plattformen und Umgebungen vereinfacht – vom Rechenzentrum bis zum Netzwerkrand. das Unternehmen agiert auch auch als Katalysator in den Open Source Communities und unterstützt Unternehmen dabei, flexible und leistungsstarke IT-Infrastruktur-Lösungen zu entwickeln. Das Software-Portfolio von Red Hat deckt fünf wichtige Technologiebereiche ab: Cloud, Middleware, Betriebssystem, Storage und Virtualisierung.

Dinko Eror ist seit Juni 2022 bei Red Hat und aktuell verantwortlich für die neu formierte EMEA Region Central Europe, die 23 Ländern in Benelux, DACH, Central and Eastern Europe abdeckt. Vor Red Hat war Eror zuletzt COO der Matrix Group und davor CEO von Dell Technologies in Deutschland.