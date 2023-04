CyberRisiko-Check für kleine Unternehmen

Der CyberRisiko-Check soll einen niedrigschwelligen Ansatz zur Erhöhung der Cybersicherheit speziell für kleiner Betriebe bieten. Die DIN SPEC 27076 schafft laut Mittelstandsverband ein Angebot, grobe Sicherheitslücken zu schließen. Die Umsetzung erhöhe das Cybersicherheitsniveau der Betriebe deutlich, belaste sie aber nicht mit Anforderungen wie überbordenden Dokumentationspflichten, die mit den Ressourcen kleiner Betriebe oft nicht umzusetzen seien.

In der Umsetzung führen IT-Dienstleister, die den Standard anwenden, die Verantwortlichen der Unternehmen anhand eines standardisierten Gesprächs zum IST-Zustand durch den Prozess. Dieser ist besonders zeit- und kosteneffizient gehalten und bindet nur wenige Ressourcen. Am Ende erhalten die Betriebe nach der Prüfung der 27 Anforderungen einen kompakten Abschlussbericht, der den Status Quo messbar macht, Schwachstellen deutlich aufzeigt und die wichtigsten Handlungsempfehlungen nennt. Der Standard kann von Unternehmen aller Branchen nachgefragt und die Anwendung zudem durch diverse Fördermittel von Bund und Ländern kofinanziert werden.

Die DIN SPEC 27076 ist aus dem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz in der Initiative „IT-Sicherheit in der Wirtschaft“ gefördertem Projekt mIT Standard sicher hervorgegangen. Der Mittelstand. BVMW leitet das Projekt in Kooperation mit DIN e.V. und steuerte das Konsortium zur Entwicklung des Standards gemeinsam mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).

Weitere Informationen zum neuen CyberRisiko-Check nach DIN SPEC 27076 gibt es unter: www.mit-standard-sicher.de

Am 27. April gibt es in einem Kickoff-Event mehr Infos über den Standard, wie er funktioniert und welche Vorteile er bietet. Die Veranstaltung richtet sich gleichermaßen an kleine Betriebe, die sich beraten lassen möchten, sowie an IT-Dienstleister, die den Standard anwenden möchten. Zur Anmeldung.