Computer müssen keine Klimakiller sein

Wie sich das realisieren lässt, lernen die Teilnehmer eines neuen kostenlosen Onlinekurses des Hasso-Plattner-Instituts (HPI). „Energy Efficient Programming“ startet am 12. April auf der offenen Lernplattform openHPI. Kursleiter ist der Berliner Professor Vesselin Iossifov von der Hochschule für Technik und Wirtschaft. Anmelden kann sich jede und jeder Interessierte unter: https://open.hpi.de/courses/cleanIT-x862022 .

Der zwei Wochen dauernde englischsprachige Massive Open Online Course (MOOC) ist eine Reaktion auf den steigenden Energieverbrauch von Softwareprogrammen und digitalen Technologien. „Energieeffizienz wird zu einer immer wichtigeren Vorgabe, aber bislang fehlt es vielen Softwareentwicklern an konkret anwendbaren Werkzeugen und Methoden, die den Stromverbrauch beim Ausführen eines Algorithmus senken helfen“, sagt Kursleiter Iossifov.

Energieeffizienz von Algorithmen

Deshalb will er im Detail spezifische Programmier-Prinzipien und -Techniken vermitteln, welche die Energieeffizienz eines Algorithmus erhöhen – anhand von Beispielen in den Programmiersprachen C und Assembler. „Denn in der Diskussion darüber, ob digitale Technologien die neuen Klimakiller werden könnten, will ich auf die Gründe für Optimismus aufmerksam machen“, sagt der Informatiker. Anhand von Beispielen aus der linearen Algebra macht er mit energieeffizienten Codierungstechniken für x86/x64-basierte Computer vertraut und stellt Messmethoden für den Energieverbrauch von Programmen vor.

Mit seinem Gratiskurs zu energieeffizienten Codierungstechniken richtet sich Iossifov an Studierende und Absolventen der Informatik, Nachrichtentechnik und Elektrotechnik oder eines verwandten Fachs. Erforderlich sind Basiskenntnisse über das Programmieren in der Sprache C. Das Angebot vertieft den zweiwöchigen Einführungskurs „Sustainable Software Engineering“ aus dem Jahr 2022. Dieser ist, zusammen mit anderen, im Kanal „Clean IT-Forum“ der Plattform openHPI weiterhin im Archivmodus nutzbar.