E-Mail dezentralisieren?

In den Anfängen, bevor große Unternehmen die Kontrolle übernahmen, war E-Mail das erste weltweit zugängliche Nachrichtensystem, das vollständig dezentralisiert und für jeden und überall verfügbar war. Die ursprüngliche Idee hinter E-Mail war, dass jeder seinen eigenen E-Mail-Server einrichten und nutzen kann, ohne auf eine bestimmte Plattform angewiesen zu sein. Es stellte sich jedoch heraus, dass nicht jeder das technische Wissen oder die Zeit hatte, einen eigenen E-Mail-Server einzurichten.

Mit dem Start von AOL-Mail im Jahr 1993 begann der Wandel von Web1 zu Web2, wobei die Infrastruktur nicht mehr in öffentlichem Besitz war, sondern von privaten Servern übernommen wurde. Heute ist E-Mail nach wie vor das größte, weltweit zugängliche Nachrichtensystem, aber es ist jetzt um die großen Akteure herum zentralisiert. Es ist immer noch überall verfügbar, funktioniert aber meist auf einer privaten Infrastruktur. Das Einrichten und Sichern eines eigenen E-Mail-Servers ist sehr komplex geworden.

Dezentrale E-Mail-Infrastruktur

Der Aufstieg großer E-Mail-Konzerne wie Google und Yahoo hat zu einer Zentralisierung der E-Mail geführt, die die Sicherheit und den Datenschutz untergraben hat. Hacker werden von diesen großen Zielen angezogen, so dass Sicherheitsverletzungen immer häufiger werden. Außerdem können diese Unternehmen den Nutzern vorgaukeln, dass ihre persönlichen Daten sicher sind. In den letzten Jahren wurden Google und Yahoo in verschiedene Verstöße gegen den Datenschutz verwickelt, darunter die Verfolgung von Standortdaten von Nutzern und das Scannen privater Gespräche zu Überwachungszwecken durch die Regierung.

E-Mail-Konten enthalten eine Fülle persönlicher Daten, was sie zu einem bevorzugten Ziel für Hacker macht, die versuchen, Informationen für böswillige Zwecke zu stehlen. Da Social-Media-Websites außerdem Benachrichtigungen und andere Informationen per E-Mail versenden, besteht auch für Social-Media-Daten die Gefahr, dass sie bei Sicherheitsverletzungen per E-Mail gefährdet werden. Während große E-Mail-Unternehmen über umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen verfügen, entwickeln Hacker ständig neue Taktiken, was die Aufrechterhaltung eines umfassenden Schutzes schwierig macht. Da diese Unternehmen weiter wachsen und immer komplexer werden, wird es wahrscheinlich zu weiteren Sicherheitsverletzungen kommen.

Axigen bietet alternativ eine E-Mail-Lösung an, die von Regierungsbehörden, Privatpersonen und E-Mail-Hosting-Anbietern verwendet werden kann, um eigene E-Mail-Konten zu erstellen und zu verwalten und ihnen die volle Kontrolle über ihre Daten zu geben. Das bedeutet, dass sie sich keine Sorgen über Datenschutzverletzungen machen müssen und sicher sein können, dass ihre Daten sicher, privat und unter ihrer Kontrolle sind.