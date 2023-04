Commerz Real setzt auf „Rise with SAP“

Als erster deutscher Assetmanager stellt die Commerz Real sukzessive alle wesentlichen Geschäftsprozesse auf die SAP-Softwarelösung zur Unternehmenssteuerung S/4 HANA um. Und zwar in Kombination mit der Integrations- und Entwicklungsplattform SAP Business Technology Platform (BTP). Ziel ist es, künftig die komplette Bewirtschaftung aller Assets sowie alle Daten und Prozesse der Sachwerte-Tochter der Commerzbank cloudbasiert abzuwickeln, inklusive Transaktionen und Bewertungen. Hierzu setzt die Commerz Real auf „Rise with SAP“. SAP wird die gesamte Einführung sowie den Betrieb und technischen Support von S/4 HANA in der Cloud unterstützen.

„Mit dem Komplettpaket aus SAP S/4 HANA und SAP BTP werden wir in der Digitalisierung einen großen Schritt nach vorne machen und in unseren Abläufen deutlich schneller und effizienter“, sagt Nikolaus Schmidt, Head von Technologie & Innovation bei der Commerz Real. Ein wesentlicher Vorteil der Unternehmenssteuerungs-Lösung sei ein vereinfachtes Datenmodell. Dadurch würden Analysen, Bewertungen von Assets sowie Prognosen in Echtzeit möglich, was laut Commerz Real die Entscheidungsprozesse nicht nur wesentlich beschleunige, sondern auch fundierter werden lasse. „Das ist ein echter Gewinn für unser Asset- und Transaktionsmanagement“, ist sich Schmidt sicher. Auch Reports ließen sich mit S/4 HANA in Echtzeit erstellen.

Manuelle Abstimmungsschritte entfallen

Ein weiterer Vorteil besteht für die Commerz Real darin, dass alle Beteiligten von überall auf die Prozesse zugreifen können, auch über Mobilgeräte. Dadurch würden manuelle Abstimmungsschritte entfallen und Redundanzen, wie sie zum Beispiel durch die Lagerung von Daten an mehreren Stellen entstehen, behoben. Auch könnten Geschäftspartner einfach und automatisiert integriert werden, was die Zusammenarbeit erleichtere und beschleunige. So würden zum Bespiel Käufer von Immobilien künftig auf alle Objektdaten und -kennzahlen vorab online zugreifen können. Weitere Vorteile sind die einfache Handhabung, wodurch Mitarbeiter ohne Programmierkenntnisse selbst Anwendungen entwickeln und anpassen können, und der Einsatz von digitalen Assistenten, sogenannte Avatare, bei der Nutzung der Plattform. Insgesamt verspricht sich die Commerz Real eine Beschleunigung und Vereinfachung der Geschäftsprozesse und somit höhere Effizienz. „Dadurch werden wir unsere Produkte und Services dynamischer machen“, prognostiziert Schmidt.

Der Zeitplan sieht die Migration auf die SAP Private-Cloud bis Ende 2023 und die Umstellung der ersten Geschäftsbereiche bis Mitte 2024 vor. Die Cloud-Infrastruktur wiederum läuft auf Microsoft Azure, betrieben durch SAP. Die gesamten Geschäftsprozesse sollen spätestens 2027 komplett auf S/4 HANA umgestellt sein. Bereits seit 2020 arbeitet das Treasury-Management-System der Commerz Real mit SAP HANA.