Hackerangriff: Western Digital schaltet Online-Dienste ab

Western Digital hat einen Sicherheitsvorfall eingeräumt. In einer Pressemitteilung bestätigt das Unternehmen, dass Unbefugte sich Zugang zu einigen internen Systemen verschafft haben, wie SecurityWeek berichtet. Als Folge schaltet das Unternehmen vorübergehend Online-Dienste wie My Cloud ab.

„Nach der Entdeckung des Vorfalls hat das Unternehmen Maßnahmen zur Reaktion auf den Vorfall ergriffen und eine Untersuchung mit Unterstützung führender externer Sicherheits- und Forensikexperten eingeleitet. Diese Untersuchung befindet sich noch im Anfangsstadium und Western Digital arbeitet mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen“, teilte Western Digital mit.

Ermittlungen zum Umfang der Datenpanne dauern an

Den Einbruch in das eigene Netzwerk stellte der Storage-Spezialist demnach am 26. März fest. Bestimmte Systeme und Dienste seien abgeschaltet worden, um den laufenden Geschäftsbetrieb zu schützen. Die Untersuchung habe zudem ergeben, dass die Einbrecher auch auf einige Daten zugegriffen hätten. Die Ermittlungen zu Art und Umfang der kompromittierten Daten dauerten noch an.

Abgeschaltet wurden laut der My-Cloud-Status-Website die Dienste My Cloud, My Cloud Home Duo, My Cloud OS 5 sowie SanDisk ibi und SanDisk Ixpand Wireless Charger Service. “ Unser Team arbeitet mit Hochdruck daran, das Problem zu beheben und den Zugang so schnell wie möglich wiederherzustellen. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, die dadurch entstehen, und danken Ihnen für Ihre Geduld“, so Western Digital weiter. Derzeit sind die fraglichen Dienste weiterhin nicht verfügbar.

Unklar ist dem Bericht zufolge, ob hinter dem Angriff Cybererpresser stecken. Bisher werde Western Digital noch auf keiner Leak-Site einer bekannten Ransomware-Gruppe erwähnt.