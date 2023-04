Mit einer resilienten Cloud Daten langfristig sichern

In den letzten zehn Jahren sind Daten in allen Lebensbereichen zu etwas immer Wertvollerem geworden.

Oftmals sind die Informationen, die sie enthalten, auf den ersten Blick überwältigend und chaotisch– analysiert und strukturiert man diese Datensätze jedoch, so bilden sich Rückschlüsse und Zusammenhänge, die für Unternehmen von einem großen Wert sein können. Da die Rechenzentrums-Infrastruktur einen notwendigen Bestandteil dieses Prozesses darstellt, wird sie auch als Basis für den Erfolg der digitalen Transformation bezeichnet, welche sowohl die Grundlage für Cloud-Technologie bildet als auch auf sie angewiesen ist.

Aufgrund der Anzahl von Unternehmen, die sich gegen betriebseigene Server entscheiden, und stattdessen ihre Daten zur Speicherung, Verarbeitung oder Analyse in die Cloud senden, wollen wir bei Kingston Technology hervorheben, wie wichtig es ist, dass die gesamte Cloud Technologie robust und zuverlässig ist. Die Vermeidung von Unterbrechungen in der Geschäftskontinuität erfordert eine widerstandsfähige Architektur: Jeder, der mit der Cloud arbeitet, muss lernen, wie er die Betriebszeit maximiert, Datenverluste vermeidet und die Geschwindigkeit nicht zugunsten der Sicherheit opfert. Um diese Vorgänge auch für Ihre Kunden freizuschalten, müssen Sie diese Resilienz für alle Umstände fördern – einschließlich derer, die zukünftig auftreten könnten.

Kurz gesagt, wenn es um die Speicherung und Verarbeitung von Daten geht, reicht es nicht aus, sie einfach mit einem beliebigen Cloud-Setup zu speichern, sondern es wird eine sogenannte „Resilient Cloud“ benötigt.

Um dies zu erreichen, müssen die Rechenzentren hinter der Cloud , eine Liste von Anforderungen erfüllen:

1. Rechenzentren müssen in der Lage sein, auf die wachsende Nachfrage nach der Verarbeitung und Speicherung von Daten in der Cloud zu reagieren. Weitere Anwendungen (KI, IoT, autonome Fahrzeuge usw.) werden auf Server (Edge Computing) angewiesen sein, damit die Daten so schnell wie möglich verarbeitet werden können. Kingston bietet Arbeitsspeicher (DDR5) und Datacenter SSD der Enterprise-Klasse, die mit der neuesten Generation von schnell verarbeitenden Servern und Hostsystemen auf Intel Sapphire Rapids und AMD Genoa Basis kompatibel sind. Aktuelle Generationen von CPUs werden eine wichtige Rolle spielen, da diese eine höhere Anzahl schnellerer Kerne bieten und schnelleren Speicher sowie eine größere Anzahl von Hochgeschwindigkeits-PCIe-Bussen unterstützen und somit auf den ständig steigenden Bedarf an mehr Daten zu reagieren, die in Echtzeit verarbeitet werden.

2. Darüber hinaus kann eine einzelne Datacenter-SSD eine ähnliche Leistung bieten wie mehrere Festplatten (HDDs). Wenn man dies auf ein gesamtes Rechenzentrum hochrechnet, so bedeutet es, dass man mit weniger mehr erreichen kann. Dies trägt wiederum dazu bei, den Stromverbrauch und den Serverspeicherplatz zu reduzieren, was sich auf die Gesamtkosten für die Anschaffung und den Betrieb auswirkt.

3. In den letzten Monaten hat DDR5 auch seinen Weg in den Dialog der Cloud-Industrie gefunden, da DDR5 Geschwindigkeitssteigerungen ermöglicht, die eine großartige Antwort auf den ständig wachsenden Bedarf an verbesserter Bandbreite und Echtzeit-Datenübertragungen sind. Beispielsweise hat der neu eingeführte DDR5-Serverspeicher (RDIMM) eine 50% Bandbreitensteigerung bei 4800 MT/s im Vergleich zu seinem DDR4 Vorgänger, der bei 3200 MT/s (JEDEC-Standards) schon sein Maximum erreichte.

4. Zuletzt bleibt der Übergang zu nachhaltigen Lösungen ein heißes Thema. Was früher höchstens erstrebenswert war, ist heute eine Notwendigkeit. Dieser Umschwung hat echte Innovationen vorangetrieben. Kingston hat beispielsweise 2CRSi, einen führenden Technologiekonzern, unterstützt, um neue immersive flüssigkeitsgekühlte Serversysteme zu entwickeln. Angesichts der jüngsten Herausforderungen im Energiebereich werden Lösungen wie diese Cloud-Anbietern langfristig bei der Kostensenkung und ihren eigenen Nachhaltigkeitszielen helfen.

Wenn Sie in Ihre Cloud-Infrastruktur investieren oder diese erweitern möchten, empfiehlt Kingston Technology ihnen dringend, eine geeignete Lösung zu wählen, die Ihre individuellen Geschäftsanforderungen jetzt und in Zukunft unterstützt. Angesichts der stetigen Veränderungen innerhalb der IT-Industrie und dem stetig wachsenden Bedarf nach mehr und schnellerem Arbeitsspeicher und Datenspeicherungslösungen, ist eine einfach zu implementierende und erweiterbare Lösung der Schlüssel, um sich auch langfristig mit Ihren Geschäftsanforderungen weiterzuentwickeln.

Mit über 35 Jahren Erfahrung in der Branche für Speicherprodukte und Technologielösungen, hat Kingston Technology seinen Ask-An-Expert Pre- und Post-Sales-Service entwickelt, um seinen Kunden zu helfen und genau bei diesen Entscheidungen zu unterstützen.