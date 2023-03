Online-Suche über sicheren Browser

Tempest will mit Browser und Suchmaschine Nutzern die Kontrolle über ihre Privatsphäre im Internet zurückgeben.

Tempest hat eine neue Suchmaschine und Browser gestartet. Laut der Entwickler ermöglich Tempest die private Internetsuche ohne Tracking und die Kontrolle über den Schutz persönlicher Daten zum Standard machen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Suchmaschinen und Browsern, die meist Nutzerdaten sammeln, trackt Tempest keine personenbezogenen Daten, ist frei von Trackern sowie Re-Targeting bei Werbung und erfasst standardmäßig nicht den Suchverlauf. Dadurch sind private Daten geschützt und Nutzer können eine von Daten unbeeinflusste und freie Suche im Internet durchführen.

Damit das gelingt, integriert das Unternehmen den Tempest Privacy Report in seine Suche. Dieser informiert Nutzer in den Suchergebnissen über den Datenhunger der Websites. Dadurch können Suchende wählen, wie viele Daten sie bereit sind für den Besuch einer Webseite weiterzugeben. Die Suchmaschine unterstützt dabei auch mehrere Sprachen, was die internationale Suche erleichtert.

Jegliche Werbung bei Tempest wird auf den Schlagworten der jeweiligen Suche basieren. Für Werbende wird es somit nicht möglich sein, zielgruppenspezifische Werbung auszuspielen, die auf der Browser-Historie oder anderen gespeicherten privaten Daten basiert.

Zum Start sind Tempest Search und Tempest Browser weltweit kostenlos verfügbar. Die Suchmaschine ist mit allen Geräten und Plattformen kompatibel, so dass ein nahtloser Wechsel für die Nutzer möglich ist. Tempest Browser ist sowohl auf dem Desktop als auch auf iOS-Mobilgeräten verfügbar, eine Android-Version soll noch in diesem Jahr folgen. Tempest kann unter www.tempest.com heruntergeladen werden.