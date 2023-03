iOS 16.4: Apple verbessert Sprachqualität von Telefonaten

Apple hat sein Mobilbetriebssystem iOS auf die Version 16.4 aktualisiert. Das Update bringt mehrere neue Funktionen, darunter 21 neuen Emojis und eine Stimmisolation für Mobilanrufe. Darüber hinaus stopfen die Entwickler 33 Sicherheitslöcher.

Die Stimmisolation für Telefonate ist in der Lage, die Stimme hervorzuheben und Umgebungsgeräusche auszublenden. So soll vor allem die Sprachqualität in lauten Umgebungen verbessert werden.

iOS 16.4 verbessert Unfallerkennung

Die neue Emojis zeigen Tiere, Handgesten und Objekte. Neu ist auch die Möglichkeit, Mitteilungen von Web-Anwendungen auf dem Home-Bildschirm anzeigen zu lassen. Darüber hinaus erkennt die Funktion Duplikate in Fotos ab sofort auch doppelte Fotos und Videos in einer geteilten iCloud-Fotomediathek.

iOS 16.4 soll aber auch ein Problem lösen, das dazu führt, dass Kaufanfragen von Kindern nicht immer auf dem Gerät von Erziehungsberechtigten angezeigt werden. Das Update soll des Weiteren die Zuverlässigkeit von Matter-kompatiblen Thermosatten mit Apple Home verbessern. Optimiert wurde schließlich auch die Unfallerkennung auf iPhone 14 und iPhone 14 Pro.

Mit iOS 16.4 stellt Apple außerdem Fixes für 33 Sicherheitslücken zur Verfügung. Sie stecken in Komponenten wie Accessibility, Apple Neural Engine, Kalender, Kamera, CarPlay, Find My, Foundation, iCloud, ImageIO, Kernel, LaunchServices, Photos, Safari, Sandbox und WebKit. Angreifer können unter Umständen Schadcode mit erhöhten Rechten ausführen, Sicherheitsfunktionen umgehen oder auf vertrauliche Informationen zugreifen.

iOS 16.4 steht für alle iPhones ab iPhone 8 zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt Over-the-Air. Einige der Fixes bietet Apple in Form von iOS 15.7.4 für ältere Geräte wie iPhone 6s und iPhone SE der ersten Generation an.