HostPress: WordPress Hosting leicht gemacht

Das im saarländischen Eppelborn ansässige Hosting-Unternehmen HostPress hat sich dieser Tatsache angenommen. Und in der Tat kann es das WordPress Hosting durch eine überzeugende Performance und einen hohen Individualisierungsgrad optimieren. Das ist Grund genug, HostPress im Detail unter die Lupe zu nehmen.

Rundum sicher und hochprofessionell

Während andere Hoster sich durch Mittelmäßigkeit und günstige Preise auszeichnen, positioniert sich HostPress anders. Der Managed Cloud Server für Hosting-Agenturen und leistungsstarke Webseiten zeichnet sich durch eine unternehmenseigene Hardware in vom TÜV zertifizierten und brandneuen Rechenzentren aus, die sich in direkter räumlicher Nähe befinden. Allein das sorgt schon für Leistungsstärke und Sicherheit, aber HostPress setzt noch einen drauf: Es wird innovative Markenhardware mit beeindruckend hohen CPU-Taktraten verwendet und nur neueste NVMe-Festplatten in einem ausfallsicheren HA-Verbund kommen zum Einsatz.

Sollte es zu einem Ausfall einer der Hardwarekomponenten kommen, gibt es ein zuverlässiges Sicherheitsnetz: Ein Ersatzsystem übernimmt automatisiert den Betrieb. Für den User macht sich dies nur durch ein Unterbrechen der Verfügbarkeit von Sekunden bemerkbar.

Und was ist bei Malware oder gezielten Angriffen wie DDoS-Attacken? Dann springt Imunify360 als Sicherheitslösung ein. Parallel dazu werden jeden Tag systemweit Malware-Scans realisiert. Einmal pro Jahr kommt zudem ein Malware-Cleanup hinzu, der in den meisten Server-Tarifen bereits inkludiert ist.

Ein weiteres Sicherheitsplus erfährt der Nutzer von HostPress durch die Verwendung von High-Availability-Infrastrukturen in Form von Georedundanz: Jeden Tag erfolgen zwei Backups, die wiederum in zwei unterschiedlichen Rechenzentren hinterlegt werden. Dadurch ist derselbe Datenbestand in zwei Rechenzentren an unterschiedlichen Standorten vorhanden, was sich bei Ausfällen aufgrund von Katastrophen, Unwettern und Unfällen als überaus hilfreich erweist. Das Erstellen und die Pflege der Backups führen die beiden hochprofessionellen Softwarelösungen Acronis und Plesk durch.

Anwenderfreundlich gestaltet

HostPress nimmt sich der kompletten technischen Wartung sowie Überwachung an, weswegen sich die Server kinderleicht bedienen lassen. Realisiert wird die Verwaltungsoberfläche durch die bekannte „Plesk Web Host Edition“. Die Wahl traf HostPress gut überlegt, denn hierbei handelt es sich um die weltweit am meisten eingesetzte Software zum Management von WordPress-Webseiten – inklusive etlicher hilfreicher Funktionen. Ohne Schwierigkeiten und mit höchstem Komfort lassen sich mithilfe des renommierten WordPress-Toolkits Auto-Updates, Backups, Staging-Seiten sowie PHP-Versionen, Datenbanken, LVE-Manager und vieles mehr bedienen.

Endlich ein zuverlässiger und kompetenter Tech-Support

Kaum etwas ist ärgerlicher, als bei einem Hosting-Problem keinen kompetenten Ansprechpartner zu haben. Diesen dringenden Kundenwunsch hat sich HostPress zu Herzen genommen und einen sehr gut erreichbaren Tech-Support in den Service integriert. Zu den regulären Bürozeiten ist das Support-Team innerhalb von fünf Minuten im Live-Chat oder per Telefon erreichbar. Bei technischen Schwierigkeiten senkt das den Puls wieder schnell.

Sollte ein Problem außerhalb der Bürozeiten auftreten, gibt es auch eine Lösung: einen 24/7-Tech Support, der noch immer eine viel vermisste Besonderheit am Markt darstellt. Kompetente 3rd-Level Techniker hören sich die Kundenprobleme an und finden binnen kürzester Zeit eine Lösung. So viel Servicestärke und Zuverlässigkeit wissen beflissene Kunden zweifelsohne zu schätzen.

HostPress Empfehlung: Lohnenswert für anspruchsvolle Kunden

HostPress steht für ein beachtliches Dienstleistungsniveau, welches mit einer erstklassigen und nicht überladenen Hardwarekomponente vereint wird. Das Resultat daraus ist eine hervorragende Performance, die Massenhoster ohne Zweifel in den Schatten stellt.

Die kleine Größe des Unternehmens ist ein echtes Plus für die Kunden, denn so ist der Service noch individueller und noch intensiver.

Zusammen mit dem Kunden wird ein individuelles Konzept erarbeitet, das eine optimale Funktionsweise erlaubt. Es stellt nicht nur die Weichen für ein ungebremstes eigenes Unternehmenswachstum, sondern fördert es sogar. Allein aus diesem Grund lohnt sich auch das höhere Investment für ein professionelles WordPress-Hosting auf vielfältige Weise. Vorteilhaft für die Nutzer ist die Spezialisierung von HostPress auf das freie Content-Management-System. Damit ist es ein versierter Partner, um die eigene WordPress-Website deutlich schneller und sicher sowie benutzerfreundlicher zu machen.

Das Fazit aus einem HostPress Test lautet daher: Es ist die perfekte Verwaltungsoberfläche für Agenturen und Kundenwebseiten. Zugänge, Logins, Hardware-Ressourcen sowie Updates und Backups lassen sich spielend einfach managen. Daher lohnt sich ein Ausprobieren, welches dank der 30-tägigen Geld-zurück-Garantie risikofrei möglich ist.