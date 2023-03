PowerEdge Server für die Telekommunikation

Die neuen Server Dell PowerEdge XR5610, XR7620 und XR8000 halten Stößen und Schlägen sowie Vibrationen und Erschütterungen stand. Auch gegen Staub und Schmutz, raues Wetter oder extreme Temperaturen sind sie gewappnet. Ihre Widerstandsfähigkeit entspricht den Industriestandards NEBS (Network Equipment-Building System) Level 3 und GR-3108 Class 1, wodurch sie die wichtigsten Anforderungen der Telekommunikationsbranche erfüllen und sind beispielsweise für den Einsatz an Mobilfunkmasten in MEC (Multi Access Edge Computing)-Szenarien geeignet.

Harte Schale, leistungsstarker Kern

In den PowerEdge XR Server arbeiten Intels Xeon Scalable Prozessoren der vierten Generation. Sie enthalten auch den integrierten Beschleuniger Intel AMX (Advanced Matrix Extension), der die Leistung bei KI-Workloads wie Natural Language Processing oder die Bilderkennung verbessert. Durch die leistungsstarke Hardware, die erweiterten KI-Kapazitäten und ihre Widerstandsfähigkeit kommen die neuen Server der PowerEdge XR-Serie für eine ganze Bandbreite an Anwendungen in vielen Branchen und an vielen Standorten in Frage – egal ob im Rechenzentrum oder am entlegensten Netzwerkrand.

Dell PowerEdge XR5610 und XR8000

Die beiden Modelle Dell PowerEdge XR5610 und XR8000 bilden die Anforderungen aktueller O-RAN (Open Radio Access Network)-Umgebungen ab und sind vRAN- und Cloud-RAN-optimiert. Dell Technologies hat den PowerEdge XR5610 für Edge-Anwendungen aus dem Telekommunikations-, Verteidigungs- und Unternehmenssektor entwickelt. Er hat eine monolithische Architektur, bietet ein Single-Socket-Design und ist im 1-HE-Formfaktor mit geringer Tiefe verfügbar. Neben den Anforderungen des Industriestandards NEBS Level 3 entspricht der PowerEdge XR5610 auch dem MIL-STD-810H-Standard des US-Militärs. Er ist insbesondere gegenüber Staub, extremen Temperaturen und Feuchtigkeit unempfindlich.

Wie der PowerEdge XR4000 ist auch der PowerEdge XR8000 sled-basiert und für den Einsatz in O-RAN-Anwendungen optimiert. Der extrem dicht konstruierte Server ist besonders gegen Hitze und Kälte resistent, hat ein Single-Socket-Design und ist im 1-HE- und 2-HE-Formfaktor erhältlich, wodurch Nutzer ihn leicht skalieren und aufrüsten können.

Dell PowerEdge XR7620

Der Dell PowerEdge XR7620 ist ein echtes Arbeitstier und verfügt über leistungsstarke Beschleunigungsfunktionen für das Edge Computing. Er umfasst zwei Sockel sowie integriertes Netzwerk und hat einen erweiterbaren Speicher. Somit eignet er sich perfekt für die Datenerfassung und deren schnelle Analyse am Netzwerkrand. Durch diese Kapazitäten ist er ideal für den industriellen Einsatz oder für Telekommunikationsanwendungen.