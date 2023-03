Deutschlandticket-Lösung für Verkehrsverbände

Das Deutschlandticket für 49 Euro monatlich kommt am 1. Mai 2023. Um regionalen Verkehrsverbünden und -unternehmen die Umsetzung des D-Tickets bis zum Termin Mai zu erleichtern, haben Billwerk+ und Ximedes eine Komplettlösung entwickelt. Diese kombiniert die Abo-Technologie des Subscription-Management-Anbieters Billwerk+ mit der Barcode-Lösung TapConnect von Ximedes, einem Lösungsanbieter für den öffentlichen Nahverkehr in den Niederlanden. Deutsche Nahverkehrsgesellschaften wie der Verkehrsverbund Rhein Mosel (VRM) setzen bereits auf die Lösung.

D-Ticket-App im Markendesign der Verkehrsverbünde

Die Deutschlandticket-Lösung bietet Verkehrsverbünden Funktionen wie Abonnementverwaltung, Zahlungen, Ticketausstellung und eine Benutzer-App. Fahrgäste melden sich einmalig über die App an und buchen darüber ein D-Ticket in Form eines Barcodes. Das Barcode-Ticket entspricht vollständig den VDV-Standards und ist daher mit einem elektronischen Gerät eines beliebigen Verkehrsverbundes in Deutschland auslesbar. Die persönlichen Informationen der Fahrgäste werden dabei ausschließlich auf deutschen Servern von Billwerk+ gespeichert.

Da keine Integration in bestehende Systeme erforderlich ist, können Verkehrsverbünde die Lösung direkt in Betrieb nehmen. Als White-Label-Produkt lässt sich dabei sowohl das Back-Office-System als auch die Endverbraucher-App im eigenen Design gestalten. Auf diese Weise können Verkehrsverbünde das Deutschlandticket unter einer Marke neben ihren bereits bestehenden Verkehrs-Apps anbieten. So bleiben auch die Nutzer des D-Tickets als Kunden der regionalen Verkehrsverbünde erhalten, da sie nicht auf Apps anderer Anbieter ausweichen müssen.

Subscription-Modelle werden zum Standard des Mobilitätssektors

„Das Deutschlandticket im Abo anzubieten, zeigt deutlich, dass die deutsche Mobilitätsbranche nun auch in der Subscription Economy angekommen ist“, so Ricco Deutscher, CEO von Billwerk+. „Abogeschäftsmodelle werden zum Standard beim Fahrkartenkauf. Insbesondere mit dem Angebot des Deutschlandtickets schaffen Verkehrsverbünde langfristige Kundenbeziehungen und ermöglichen ihren Fahrgästen deutschlandweit ohne regionale Grenzen mit einer Fahrkarte zu reisen. Dadurch verkörpert der öffentliche Personennahverkehr noch viel mehr das Urprinzip der Sharing Economy – gemeinschaftlich Transportgüter zu nutzen.“

„Die E-Ticketing-Lösung TapConnect hat sich in den Niederlanden zu einem defacto-Standard für Barcode-Reisen durchgesetzt“, so René Hodde, CEO von Ximedes. „Wir haben TapConnect an die deutschen Anforderungen angepasst und gemeinsam mit Billwerk+ für das Deutschlandticket fit gemacht.“