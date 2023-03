Augmented Reality App für immersive Produkterkundung

Mit der XR-App von Vertiv können Anwender vor dem Kauf und der Installation Produkte am geplanten Aufstellort virtuell erkunden.

Das neue Tool bietet Betreibern von Rechenzentren, IT-Managern und Vertriebspartnern die Möglichkeit, Vertiv-Produkte an dem Ort zu erleben, an dem sie sich in der Anlage befinden würden. Ziel ist es, das Verständnis dafür zu verbessern, wie die Infrastruktur ihre Rechenleistung unterstützt und sich auf den Platzbedarf auswirkt. Die App ist im Apple App Store und im Google Play Store erhältlich.

Die Vertiv XR-App ist das erste Tool, das die Immersive-Technologie auf den Bereich der Rechenzentren überträgt. Die App wurde bei den Computing 2022 Technology Product Awards als „Best Digital Transformation Product or Service – Enterprise“ ausgezeichnet und erhielt eine Fünf-Sterne-Bewertung von IT Channel, die sie als „die beste Augmented-Reality-App, die im Jahr 2022 getestet wurde“ bezeichnet.

Die App führt die Nutzer durch die Produktauswahl und -platzierung, indem sie mit Hilfe von Augmented Reality eine realistische Darstellung des Produkts am Ort der Wahl liefert – egal, ob es sich um ein Rechenzentrum, ein Büro, eine Lobby oder ein Wohnzimmer handelt. Die Benutzer können verschiedene Vertiv-Lösungen jederzeit und an jedem Ort ihrer Wahl sehen und erkunden. Sie bleiben auch nach dem Kauf und der Installation eingebunden, indem sie sich ergänzende Lösungen ansehen.

„Diese Art von Technologie wurde bereits für verschiedene Consumer-Anwendungen eingesetzt. Beispielsweise um zu zeigen, wie neue Schränke in einer Küche aussehen könnten oder wie eine andere Verkleidung am Haus wirkt. Wir haben diese Art von Anwendung jedoch noch nie im Rechenzentrum gesehen“, so Martin Coulthard von Vertiv.