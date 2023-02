Apple verschiebt AR/VR-Headset bis zur Worldwide Developer Conference

Eigentlich war vermutet worden, dass Apple noch im Frühjahr 2023 ein Mixed-Reality-Headset vorstellen wird. Wie Bloomberg berichtet, soll die neue Hardware nun allerdings frühestens im Juni vorgestellt werden, und zwar zu Apples Entwicklerkonferenz Worldwide Developer Conference (WWDC).

Das Unternehmen aus Cupertino hat zwar noch keinen Termin für die WWDC genannt, das Treffen mit Entwicklern fand in den vergangenen Jahren allerdings stets in der ersten Junihälfte statt. Von der Verschiebung will Bloomberg von mit Apples Plänen vertrauten Personen erfahren haben.

Bisher ging die Gerüchteküche davon aus, dass Apple seine AR-Brille im April enthüllen wird. Laut Bloomberg sollen allerdings Produkttests gezeigt haben, dass bei der Hardware und auch der Software noch Fehler ausgebügelt werden müssen. Apple wollte den Bericht nicht kommentieren.

Bisher ist wenig über Apples VR/AR-Headset bekannt. Es soll allerdings ähnliche Funktionen bieten wie das Quest-Pro-Headset der Facebook-Mutter Meta. Zudem wird über einen Preis im Bereich von 3000 Dollar spekuliert. Das Headset könnte außerdem das erste von weiteren Apple-Produkten für Augmented und Virtual Reality sein.