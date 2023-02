Neue Cisco-Lösungen für Nachhaltigkeit, Hybrid Work, IoT und Security

Cisco Live in Amsterdam: Carbon Emissions Insights in Webex hilft, CO2-Emissionen zu reduzieren.

Auf der Hausmesse in Amsterdam stellt Cisco Innovationen vor. Dazu gehört eine Lösung zum Messen und Reduzieren von CO 2 -Emissionen, Cloud-Dienste im IoT Operations Dashboard und erweiterte Security-Lösungen.

Webex-Technologie unterstützt Nachhaltigkeit

Die neue Lösung Cisco Carbon Emissions Insights im Webex Control Hub unterstützt Unternehmen dabei, Ihre CO2-Ziele zu erreichen. Es ist die erste Lösung in der Collaboration-Industrie, die Scope-2-Emissionsberichte sowie Empfehlungen zur Optimierung des Energieverbrauchs und der Nutzung von Cisco Webex-Geräten bereitstellt. Carbon Emissions Insights wird im Webex Control Hub verfügbar und für IT-Administratoren standardmäßig aktiviert sein.

Die Carbon Emissions Insights bieten:

Reports über den geschätzten Energieverbrauch und die damit verbundenen Kohlendioxid-Äquivalent-Emissionen (CO2e) von Cisco Collaboration-Geräten. Die Berechnungen basieren auf Formeln von anerkannten Regierungsbehörden wie der US Environmental Protection Agency

Darstellen von Emissionstrends im Zeitverlauf, um den Fortschritt bei der Erreichung von Nachhaltigkeitszielen zu verfolgen.

Leitfaden für Administratoren zur Aktivierung von Funktionen wie Webex Office Hours zur Reduzierung des Energieverbrauchs

Cloud-Services für das industrielle IoT

Weiterhin präsentiert Cisco neue Cloud-Dienste im IoT Operations Dashboard, die Kunden bei der Vereinfachung ihres Betriebs unterstützen. Dazu zählen leistungsfähige Cloud-Management-Tools für industrielle IoT-Anwendungen, vereinfachte Dashboards zur Konvergenz von IT- und OT-Abläufen sowie flexible Netzwerkintelligenz, um alle industriellen Anlagen transparent zu sichern.

Zum Beispiel wurde Cisco Cyber Vision in das Cisco IoT Operations Dashboard integriert, um IT- und Betriebsteams einen vollständigen Einblick in IT- und OT-Geräte zu gewähren. Damit können sie Bedrohungen im gesamten Unternehmen beherrschen und eine einheitliche Sicherheitslage im Netzwerk schaffen. Secure Equipment Access Plus erleichtert IT- und OT-Teams die Remote-Bereitstellung, -Verwaltung und -Fehlerbehebung von angeschlossenen Geräten. Hierdurch können Betriebsteams native Anwendungen auf ihren Workstations ausführen und aus der Ferne einfacher auf Anlagen zugreifen.

Zusammen mit der Erweiterung des Catalyst-Portfolios für industrielle Wireless- und Switching-Lösungen von Cisco bieten diese Innovationen mehr gemeinsame Tools und Daten, so dass IT- und OT-Teams effizienter zusammenarbeiten können. Weitere Innovationen gibt es von Ciscos Netzwerk-Visibility-Lösung ThousandEyes sowie neuen SASE-Lösungen für SD-WAN-Kunden.

Erweiterte Security Cloud

Für einen besseren Schutz von Hybrid-Work- und Multi-Cloud-Umgebungen stehen nun risiko-orientiere Funktionen im gesamten Sicherheitsportfolio von Cisco bereit. Die risiko-orientiere Authentifizierung sichert den Zugang durch kontextbezogene Signale in Echtzeit. Diese Lösung erweitert die Cisco Security Cloud zum Schutz der Integrität des gesamten IT-Systems eines Unternehmens. Darüber hinaus bieten neue Integrationen in der Cisco Secure Application den Geschäftskontext, der herkömmlichen Lösungen zum Scannen von Schwachstellen und Bedrohungen bisher fehlt. So können IT-Teams Risiken und potenzielle Auswirkungen über alle Anwendungen hinweg schnell bewerten.

Hier sich Interessierte für den Live-Stream registrieren und On-Demand-Inhalte ansehen.