Verbesserte Audioqualität und Interoperabilität für Hybrid Work

Das digitale multidirektionale Tischmikrofon Pro überträgt dank Audio-„Intelligenz“ nur die Stimmen der Teilnehmer im Raum – von Besprechungsräumen über große Konferenzräume bis hin zu spezifischen AV-Installationen. Die Integration von Microsoft Teams Rooms in Cisco-Geräte ist ab sofort für Unternehmenskunden und Partner in der Beta-Phase verfügbar. Nutzer, die das Cisco Room Kit EQ, Cisco Room Kit Pro und Cisco Room Panorama verwenden, können das Tischmikrofon ab sofort nutzen.

Zu den Vorteilen des Table Microphone Pro gehören laut Cisco:

Hohe Audioqualität

KI-Technologie und multidirektionale Architektur erfassen auf intelligente Weise Stimmen in Besprechungsräumen. Es entsteht ein realitätsnahes Audioerlebnis für alle TeilnehmerInnen. Das Mikrofon verfügt dazu über Geräuschunterdrückung und fortschrittliche Audioverarbeitung.

Einfache Bereitstellung und einheitliche Verwaltung für die IT

Das Tischmikrofon wird über eine Ethernet-Verbindung betrieben. Es ist per Plug-and-Play einfach einzurichten und zu skalieren und kann in Videogeräte wie das neue Cisco Room Kit EQ oder das Room Kit Pro integriert werden. Das Mikrofon lässt sich im Control Hub konfigurieren und verwalten, auch zentralisiert in der Cloud.

Verbesserte Sicherheit

Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sorgt für hohe Sicherheit – ohne Risiko, sensible, vertrauliche oder regulierte Interaktionen dem Netzwerk preiszugeben.