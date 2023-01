Microsoft macht Azure OpenAI Service allgemein verfügbar

Microsoft hat seinen Azure OpenAI Service für die Allgemeinheit freigegeben. Das Angebot basiert auf der Investition von rund einer Milliarde Dollar in den ChatGPT-Entwickler OpenAI.

Der Azure OpenAI Service gewählt laut Microsoft Unternehmen und Entwicklern Zugang zu KI-Modellen von OpenAI. Der Dienst umfasst GPT-3.5, Codex und DALL.E 2. Zudem verspricht Microsoft unternehmensspezifische Funktionen wie Compliance und Sicherheit sowie die für KI optimierte Infrastruktur von Microsoft Azure.

Azure OpenAI Service in Kürze auch mit ChatGPT

Darüber hinaus kündigte Microsoft an, dass in Kürze auch der Chatbot ChatGPT im Rahmen von Azure OpenAI Service zur Verfügung gestellt wird. Laut Microsoft wurde ChatGPT auf der KI-Infrastruktur von Azure trainiert.

Bereits im Jahr 2019 hatte Microsoft eine Milliarde Dollar in OpenAI investiert. Im Gegenzug baute das Start-up seine KI-Modell auf Microsoft Azure auf. Inzwischen wird OpenAI mit rund 29 Milliarden Dollar bewertet. Microsoft soll zudem einen Anteil von 10 Milliarden Dollar an OpenAI halten.

OpenAI kündigte indes an, ChatGPT zu seinem API-Portfolio hinzuzufügen. Drittanbieter sind so in der Lage, den Chatbot in ihre Anwendungen zu integrieren. Interessenten müssen sich derzeit allerdings noch auf einer Warteliste eingragen.

Den Azure OpenAI Service kündigte Microsoft im November 2021 an. Ausgewählte Kunden hatten seitdem Zugang zu einer geschlossenen Preview. Unter anderem sollen Kunden wie KPMG, Moveworks und Al Jazeera den Dienst bereits einsetzen.