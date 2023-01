Qbot löst Emotet von Platz eins ab

Laut des Global Threat Index von Check Point® Software Technologies überholte der Trojaner Qbot nach seiner Rückkehr Emotet und ist nun die am weitesten verbreitete Malware. Emotet fällt mit 5,12 Prozent auf Platz zwei ab, gefolgt von Formbook mit 1,96 Prozent. Im Bereich der mobilen Bedrohungen feiert die Android-Malware Hiddad ein Comeback.

Top 3 Malware für Deutschland

Qbot, auch bekannt als Qakbot, ist ein Banking-Trojaner, der erstmals 2008 auftauchte. Er wurde entwickelt, um die Bankdaten und Tastatureingaben eines Benutzers zu stehlen. Qbot wird häufig über Spam-E-Mails verbreitet und verwendet mehrere Anti-VM-, Anti-Debugging- und Anti-Sandbox-Techniken, um die Analyse zu erschweren und die Erkennung zu umgehen.

Emotet ist ein fortschrittlicher, sich selbst verbreitender und modularer Trojaner, der einst als Banking-Trojaner eingesetzt wurde und derzeit andere Malware oder bösartige Kampagnen verbreitet. Emotet nutzt mehrere Methoden zur Aufrechterhaltung der Persistenz und Umgehungstechniken, um nicht entdeckt zu werden, und kann über Phishing-Spam-E-Mails mit bösartigen Anhängen oder Links verbreitet werden.

Formbook ist ein Infostealer, der auf das Windows-Betriebssystem abzielt und erstmals im Jahr 2016 entdeckt wurde. Er wird in Underground-Hacking-Foren als Malware as a Service (MaaS) vermarktet, da er starke Umgehungstechniken und einen relativ niedrigen Preis hat. Formbook sammelt Anmeldeinformationen von verschiedenen Webbrowsern, sammelt Screenshots, überwacht und protokolliert Tastatureingaben und kann Dateien auf Anweisung von seinem C&C herunterladen und ausführen.

Top 3 Schwachstellen

Im Dezember war Web Server Exposed Git Repository Information Disclosure die am häufigsten ausgenutzte Schwachstelle, von der 46 Prozent der Unternehmen weltweit betroffen waren, dicht gefolgt von Web Servers Malicious URL Directory Traversal mit einem Anteil von 44 Prozent. Command Injection Over HTTP ist mit einer weltweiten Auswirkung von 43 Prozent die am dritthäufigsten genutzte Schwachstelle.

Web Servers Exposed Git Repository Information Disclosure ist eine Schwachstelle in der Offenlegung von Informationen wurde in Git Repository gemeldet. Die erfolgreiche Ausnutzung dieser Schwachstelle kann eine unbeabsichtigte Offenlegung von Kontoinformationen ermöglichen.

Web Server Malicious URL Directory Traversal. Es existiert eine Directory-Traversal-Schwachstelle auf verschiedenen Web Servern. Die Sicherheitsanfälligkeit ist auf einen Eingabevalidierungsfehler in einem Webserver zurückzuführen, der die URI für die Verzeichnisdurchquerungsmuster nicht ordnungsgemäß bereinigt. Eine erfolgreiche Ausnutzung erlaubt es nicht authentifizierten Angreifern, beliebige Dateien auf dem verwundbaren Server offenzulegen oder darauf zuzugreifen.

Eine Command Injection over HTTP-Schwachstelle wurde gemeldet. Ein Angreifer kann dieses Problem ausnutzen, indem er eine speziell gestaltete Anfrage an das Opfer sendet. Bei erfolgreicher Ausnutzung könnten Angreifer einen beliebigen Code auf dem Zielrechner ausführen.

Top 3 Mobile Malware

Im Dezember war Anubis weiterhin die am häufigsten verbreitete mobile Malware, gefolgt von Hiddad und AlienBot.

Anubis ist ein Banking-Trojaner, der für Android-Handys entwickelt wurde. Seit seiner ersten Entdeckung hat er zusätzliche Funktionen erhalten, darunter Remote-Access-Trojaner (RAT), Keylogger- und Audioaufzeichnungsfunktionen sowie verschiedene Ransomware-Funktionen. Er wurde in Hunderten von verschiedenen Anwendungen im Google Store entdeckt.

Hiddad ist eine Android-Malware, die legitime Apps neu verpackt und sie dann in einem Drittanbieter-Store veröffentlicht. Ihre Hauptfunktion ist die Anzeige von Werbung, sie kann aber auch Zugang zu wichtigen Sicherheitsdetails des Betriebssystems erhalten.

AlienBot ist ein Banking-Trojaner für Android, der im Untergrund als Malware-as-a-Service (MaaS) verkauft wird. Er unterstützt Keylogging, dynamische Overlays für den Diebstahl von Anmeldedaten sowie SMS-Harvesting zur Umgehung von 2FA. Zusätzliche Fernsteuerungsfunktionen werden über ein TeamViewer-Modul bereitgestellt.

Der Global Threat Impact Index und die ThreatCloud Map von Check Point

basieren auf der ThreatCloud Intelligence von Check Point. ThreatCloud bietet Echtzeit-Bedrohungsdaten, die von Hunderten von Millionen Sensoren weltweit über Netzwerke, Endpunkte und Mobiltelefone abgeleitet werden. Angereichert wird diese Intelligenz mit KI-basierten Engines und exklusiven Forschungsdaten von Check Point Research.