Problem mit ODBC-Datenbanken: Microsoft veröffentlicht temporären Fix

Microsoft hat eine Behelfslösung für einen bekannten Fehler veröffentlicht, der Windows-Anwendungen betrifft, die Verbindungen zu ODBC-Datenbanken benötigen. Der Bug wurde mit den Updates des November-Patchdays eingeführt.

Anfang Dezember hatte Microsoft eingeräumt, dass das November-Update unter Umständen ODBC-Datenbankverbindungen stört. Fehlerhaft ist demnach der ODBC SQL Server-Treiber (sqlsrv32.dll). Microsoft kündigte zwar an, bereits an einem Fix zu arbeiten, eine Behelfslösung nannte das Unternehmen zu dem Zeitpunkt indes nicht.

Aufgefallen war das Problem anfänglich unter Windows 11 22H2 Build 22621.819. Laut Microsoft sind allerdings die Client- und Server-Plattformen ab Windows 7 SP1 und Windows Server 2008 R2 bis hin zu Windows 11 und Windows Server 2022 betroffen, wie Bleeping Computer berichtet.

Microsoft rät Kunden nun, Data Source Name (DSN) zur Auswahl einer ODBC-Verbindung zu nutzen und den Microsoft ODBC Driver 17 für SQL Server zu installieren. Sollte eine App nicht in der Lage sein, DSN zu verwenden, müsse die Anwendung an die Verwendung von DSN oder eines neueren ODBC-Treibers als Microsoft ODBC SQL Server-Treiber angepasst werden.

Das Unternehmen betonte, dass eine Lösung weiterhin in Arbeit sei. Mehr Details sollen mit einem künftigen Update bekannt gegeben werden.