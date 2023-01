Snapdragon Satellite: Qualcomm stellt Lösung für satellitenbasierte Notrufe vor

Qualcomm hat auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas die nach eigenen Angaben erste Lösung für weltweit verfügbare Zwei-Wege-Notfallnachrichten vorgestellt. Snapdragon Satellite ist auf Premium-Smartphones ausgerichtet und soll auch SMS-Nachrichten und andere Messaging-Anwendungen unterstützen.

Die satellitenbasierte Kommunikation stellt Qualcomm in Zusammenarbeit mit Iridium zur Verfügung. Als weiterer Partner für Notfall-Nachrichten wurde Garmin gewonnen. Qualcomm zufolge bietet Snapdragon Satellite die Möglichkeit, Notfall-Nachrichten und Messaging per Satellit auch für andere Geräte als Smartphones anzubieten.

Zur Markteinführung benötigt Snapdragon Satellite Geräte, die von Qualcomms Snapdragon 8 Gen 2 angetrieben werden. Zudem nutzt der neue Chip das Snapdragon 5G Modem-RF-System. Die Kommunikation selbst erfolgt über das wetterunabhängige L-Band-Spektrum von Iridium.

„Robuste und zuverlässige Konnektivität ist das Herzstück von Premium-Erlebnissen. Snapdragon Satellite unterstreicht unsere führende Rolle in der globalen Satellitenkommunikation und unsere Fähigkeit, herausragende Innovationen in großem Umfang auf mobile Geräte zu bringen“, sagte Durga Malladi, Senior Vice President und General Manager bei Qualcomm. „Mit dieser neuen Ergänzung unserer Snapdragon-Plattform, die im Laufe des Jahres in Premium-Smartphones eingeführt wird, sind wir bestens positioniert, um Satellitenkommunikationsfunktionen und -dienste für mehrere Gerätekategorien anzubieten.“

Erste Geräte mit Snapdragon Satellite sollen im zweiten Halbjahr 2023 in den Handel kommen. Apple bietet eine ähnliche Funktion seit Dezember hierzulande fürs iPhone 14 an.