Kyocera will Investitionen verdoppeln

Das japanische Unternehmen Kyocera will seine Investitionen in die Halbleiterindustrie verdoppeln, um die Lieferkette nach Jahren der Unterbrechung zu diversifizieren.

Das japanische Unternehmen Kyocera will seine Investitionen in die Halbleiterindustrie ausweiten und die Ausgaben für Investitionen sowie Forschung und Entwicklung in den drei Steuerjahren von März 2023 bis März 2026 auf 1,3 Billionen Yen (etwa zehn Milliarden Euro) erhöhen, berichtet die japanische Tageszeitung Nikkei Asia.

Diese Zahl verdoppelt in etwa den Betrag, der in den vorangegangenen drei Jahren bis März 2023 ausgegeben wurde, und kommt in einer Zeit, in der Länder auf der ganzen Welt versuchen, die Halbleiterlieferkette nach Jahren der Unterbrechung zu diversifizieren.

Um die Investition zu finanzieren, will Kyocera einen Kredit von bis zu 1 Billion Yen aufnehmen und seinen 15-prozentigen Anteil an dem Telekommunikationsunternehmen KDDI als Sicherheit verpfänden, was er bisher noch nie getan hat, so Kyocera-Präsident Hideo Tanimoto gegenüber der Zeitung. Neue Werke in Nagasaki/Japan und in Vietnam sind geplant.