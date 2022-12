Apple startet Freeform

Freeform ist eine App, die kostenfrei in den neuen Versionen von iOS, iPadOS und macOS enthalten ist. Freeform hilft Nutzern bei der Organisation und visuellen Gestaltung von Inhalten auf einer flexiblen Arbeitsfläche und gibt ihnen die Möglichkeit, alles an einem Ort zu sehen, zu teilen und zusammenzuarbeiten, ohne sich Gedanken über Layouts oder Seitengrößen zu machen.

Die Benutzer können eine Vielzahl von Dateien hinzufügen und sie inline in der Vorschau anzeigen, ohne das Board zu verlassen. Freeform wurde für die Zusammenarbeit entwickelt und macht es einfacher denn je, andere zur gemeinsamen Arbeit an einem Board einzuladen. Die Benutzer können sogar während eines FaceTime-Anrufs mit anderen zusammenarbeiten. Freeform-Boards werden in iCloud gespeichert, so dass die Nutzer über verschiedene Geräte hinweg synchron bleiben können.

„Freeform eröffnet iPhone-, iPad- und Mac-Nutzern unendliche Möglichkeiten der visuellen Zusammenarbeit“, sagt Bob Borchers, Vice President Worldwide Product Marketing von Apple. „Mit einer unendlichen Leinwand, der Unterstützung für das Hochladen einer Vielzahl von Dateien, der iCloud-Integration und den Funktionen für die Zusammenarbeit schafft Freeform einen gemeinsamen Raum für Brainstorming, den die Nutzer überall hin mitnehmen können.“

Freeform ist ein Whiteboard für das Sammeln von Inspiration und Ideen an einem Ort. Die unendliche Leinwand erweitert sich, wenn Inhalte zum Board hinzugefügt werden, und bietet so unbegrenzte Flexibilität beim Arbeiten mit vielen Dateien oder bei der Zusammenarbeit mit anderen. Die Benutzer können sich dank der Unterstützung für integrierte Gesten nahtlos auf der Tafel bewegen.

Die App bietet eine Vielzahl von Pinselstilen und Farboptionen zum Skizzieren von Ideen, Hinzufügen von Kommentaren und Zeichnen von Diagrammen. iPhone- und iPad-Benutzer können mit dem Finger überall auf der Leinwand zeichnen, und mit der Unterstützung für den Apple Pencil macht es Freeform einfacher denn je, Ideen unterwegs auf dem iPad zu skizzieren.

Freeform unterstützt eine Vielzahl von Dateien, darunter Fotos, Videos, Audiodateien, Dokumente, PDFs, Links zu Websites und Karten, Haftnotizen, Formen, Diagramme und vieles mehr. iPhone- und iPad-Kameras können sogar verwendet werden, um ein Bild oder ein gescanntes Dokument direkt in die Tafel einzufügen. Freeform verfügt über eine umfassende Formenbibliothek mit über 700 Optionen, aus denen die Nutzer Farbe und Größe ändern, Text hinzufügen und sogar personalisierte Formen erstellen und speichern können.

Benutzer können Inhalte aus anderen Anwendungen wie Dateien und Finder per Drag & Drop auf die Tafel ziehen, und mit den integrierten Ausrichtungshilfen ist es einfach, die Tafel zu organisieren. Mit Quick Look können Nutzer mit einem Doppeltipp eine Vorschau von Inhalten anzeigen, ohne die Tafel zu verlassen, und mehrere Videodateien können gleichzeitig abgespielt werden, um eine dynamische Ansicht zu erstellen. Inhalte wie Bilder und PDFs können auf einer Tafel fixiert werden, und die Mitwirkenden können dann über oder um das Objekt herum Anmerkungen machen. Damit ist Freeform das perfekte Werkzeug, um Ideen auf einem Grundriss für ein Hausrenovierungsprojekt zu skizzieren, oder für Trainer, um Spielzüge auf einem Bild eines Basketballfeldes zu planen.

Freiform-Boards unterstützen eine Vielzahl von Dateien und Benutzer können eine Inline-Vorschau anzeigen, ohne das Board zu verlassen. Mit der Möglichkeit, mit bis zu 100 Personen an einem Board zu arbeiten, schafft Freeform einen gemeinsamen Raum für Kreativität bei der Arbeit an Gruppenprojekten oder sogar bei der Planung eines Urlaubs mit Freunden.

Freeform nutzt die neuen Funktionen zur Zusammenarbeit in Messages, mit denen Nutzer andere zu einem Freeform-Board einladen können, indem sie es einfach in einen Messages-Thread ziehen. Alle Mitglieder dieses Threads werden automatisch zu den Boards eingeladen und können sofort mit der Zusammenarbeit beginnen. Wenn jemand eine Bearbeitung vornimmt, werden die Aktivitätsaktualisierungen am Anfang des Nachrichten-Threads angezeigt.

Da FaceTime direkt in die App integriert ist, können Benutzer einen FaceTime-Anruf innerhalb von Freeform starten, indem sie auf die Schaltfläche für die Zusammenarbeit oben rechts auf dem Bildschirm tippen. Alle Mitwirkenden können die Beiträge der anderen sehen, während sie Inhalte hinzufügen oder bearbeiten – dank schneller Synchronisierung und iCloud-Integration. Freeform-Boards werden über iPhone, iPad und Mac synchronisiert und Nutzer können andere über einen Link oder per E-Mail einladen und sogar ein Board als PDF exportieren oder einen Screenshot machen. Mit der FaceTime- und iCloud-Integration ist Freeform für die Zusammenarbeit konzipiert.