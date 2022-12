Raumschiff Orion sicher gelandet

Das Raumschiff Orion der NASA ist am Sonntag um 9:40 Uhr PST nach einer rekordverdächtigen Mission im Pazifischen Ozean westlich von Baja California (Mexiko) gelandet, hat dabei eine Strecke von mehr als 1,4 Millionen Meilen um den Mond zurückgelegt und ist sicher zur Erde zurückgekehrt, womit der Flugtest Artemis I abgeschlossen wurde.

Die Wasserung ist der letzte Meilenstein der Artemis I-Mission, die am 16. November mit dem erfolgreichen Start der Space Launch System (SLS)-Rakete der NASA von der Startrampe 39B im Kennedy Space Center der NASA in Florida begann. Im Laufe von 25,5 Tagen testete die NASA Orion in der rauen Umgebung des Weltraums, bevor die Astronauten mit Artemis II fliegen werden.

„Die Wasserung des Orion-Raumschiffs – die auf den Tag genau 50 Jahre nach der Mondlandung von Apollo 17 stattfand – ist der krönende Abschluss von Artemis I. Vom Start der leistungsstärksten Rakete der Welt bis zur außergewöhnlichen Reise um den Mond und zurück zur Erde ist dieser Flugtest ein großer Schritt nach vorn in der Artemis-Generation der Monderkundung“, sagte NASA-Administrator Bill Nelson.

Während der Mission führte Orion zwei Vorbeiflüge am Mond durch und kam dabei bis auf 80 Meilen an die Mondoberfläche heran. Bei seiner weitesten Entfernung während der Mission war Orion fast 270.000 Meilen von unserem Heimatplaneten entfernt, mehr als 1.000 Mal weiter als die Internationale Raumstation, die die Erde umkreist, um die Systeme vor dem Flug der Besatzung absichtlich zu belasten.

„Jetzt, da Orion sicher zur Erde zurückgekehrt ist, können wir unsere nächste Mission am Horizont sehen, bei der zum ersten Mal eine Besatzung zum Mond fliegen wird, als Teil der nächsten Ära der Erforschung“, sagte Jim Free, NASA Associate Administrator für das Exploration Systems Development Mission Directorate. „Dies ist der Beginn unseres Weges zu einer regelmäßigen Kadenz von Missionen und einer dauerhaften menschlichen Präsenz auf dem Mond für wissenschaftliche Entdeckungen und zur Vorbereitung menschlicher Missionen zum Mars.“

Vor dem Eintritt in die Erdatmosphäre trennte sich das Besatzungsmodul von seinem Servicemodul, dem von der ESA (European Space Agency) bereitgestellten Antriebsaggregat. Während des Wiedereintritts war Orion Temperaturen ausgesetzt, die mit etwa 5.000 Grad Celsius etwa halb so heiß waren wie die Oberfläche der Sonne. Innerhalb von etwa 20 Minuten verlangsamte Orion seine Geschwindigkeit von fast 25.000 Meilen pro Stunde auf etwa 20 Meilen pro Stunde, um mit Hilfe des Fallschirms zu landen.

Während des Flugtests blieb Orion länger im Weltraum als jedes andere für Astronauten konzipierte Raumfahrzeug, das nicht an eine Raumstation angedockt war. In einer entfernten Mondumlaufbahn übertraf Orion den Rekord für die von einem Raumschiff für den Transport von Menschen zurückgelegte Strecke, der zuvor bei Apollo 13 aufgestellt worden war.

„Orion ist vom Mond zurückgekehrt und befindet sich wieder sicher auf der Erde“, sagte Mike Sarafin, Leiter der Mission Artemis I. „Mit dem Splashdown haben wir Orion erfolgreich in der tiefen Weltraumumgebung betrieben, wo es unsere Erwartungen übertroffen hat, und gezeigt, dass Orion den extremen Bedingungen der Rückkehr durch die Erdatmosphäre von Mondgeschwindigkeiten standhalten kann.“

In den kommenden Tagen wird Orion an Land zurückkehren, wo Techniker das Raumfahrzeug entladen und per Lkw zurück nach Kennedy bringen werden. In Kennedy angekommen, werden die Teams die Luke öffnen und verschiedene Nutzlasten ausladen. Anschließend werden die Kapsel und ihr Hitzeschild über mehrere Monate hinweg getestet und analysiert.

Artemis I war der erste integrierte Test der NASA-Systeme zur Erforschung des Weltraums – das Orion-Raumschiff, die SLS-Rakete und die unterstützenden Bodensysteme – und wurde von Tausenden von Menschen auf der ganzen Welt unterstützt, von Auftragnehmern, die das Raumschiff und die Rakete sowie die für den Start erforderliche Bodeninfrastruktur gebaut haben, über internationale und universitäre Partner bis hin zu kleinen Unternehmen, die Subsysteme und Komponenten liefern.

Mit den Artemis-Missionen plant die NASA, die erste Frau und den ersten farbigen Menschen auf der Mondoberfläche landen und so den Weg für eine langfristige Mondpräsenz ebnen und als Sprungbrett für Astronauten auf dem Weg zum Mars dienen.