Mit dem Summit MS321UPDE Creator-Monitor von MSI auf kreativem Höhenflug

Wer Photoshop, Illustrator oder InDesign täglich benutzt, hat in der Regel besonders hohe Ansprüche an seinen Monitor und sein PC-System. Creator-Programme müssen für das Gestalten oder Schneiden von Videos nicht nur ruckelfrei und ohne Verzögerung laufen, sondern auch alle Inhalte unverfälscht und detailgerecht wiedergeben. MSI hat für diesen Anwendungsbereich den idealen Monitor im Portfolio: den Summit MS321UPDE.

Detailreich, kontraststark, farbgenau

Für professionelle kreative Anwendungen liefert MSI nur beste Qualität: Mit dem starken 32 Zoll IPS-Panel des MS321UPDE werden Farben kräftig und satt in einer 4K-Auflösung (3840×2160) dargestellt. Dank seiner HDR 600 Zertifizierung werden Farben besonders kontrastreich dargestellt, was dem Bild eine besondere Tiefe und den Darstellungen einen hohen Grad an Realismus verleiht. Zudem wirkt das Bildmaterial dank einer Farbraumabdeckung von 136% (sRGB), bzw. 95% (DCI-P3) und einem Delta-E ≤ 2 besonders lebendig. Als Beleg für die hohen Qualitätsansprüche von MSI wird im Lieferumfang ein Vermessungsprotokoll ab Werk mitgeliefert.

Smart arbeiten dank Productivity Intelligence-Software

Die kostenlose Productivitiy Intelligence Software von MSI bietet eine Reihe von Features, die Anwendern die Konfiguration des Monitors und das kreative Arbeiten erleichtern. Das fängt bereits bei der Farbkonfiguration an: Um nicht den Monitor nicht bei jedem Arbeitsrechnerwechsel neu einstellen zu müssen, können bis zu drei Kalibrierungsprofile direkt im Monitor eingespeichert werden. Das erlaubt gleichzeitig, bei unterschiedlichen Arbeitsprozessen desselben Nutzers eine jeweils passende Konfigurationen aufzurufen, oder sogar mehreren Nutzern des gleichen Monitors stets die optimale individuelle Konfiguration zu gewährleisten.

Damit sind die smarten Features aber noch nicht ausgeschöpft. Beispielsweise verfügt der Summit MS321UPDE auch über eine automatische Helligkeitsanpassung. Ähnlich wie bei einem Smartphone erkennt der Monitor das Umgebungslicht und passt seine Helligkeit dementsprechend an. So werden die Augen geschont und das Bild bleibt trotzdem jederzeit kräftig und perfekt erkennbar.

Außerdem besitzt der Monitor einen eingebauten KVM-Switch, mit dem ganz einfach und ohne umständliches Kabelmanagement zwei PC-Systeme vom gleichen Monitor aus aufgerufen und per Maus und Tastatur gesteuert werden können. Selbst die Datenübertragung zwischen den beiden Systemen ist über die smarte Software problemlos möglich.

Natürlich dürfen einem Creator-Rechner nicht die notwendigen Ergonomie-Funktionen fehlen. Aus diesem Grunde kann man den Bildschirm in der Höhe verstellen und auch neigen oder schwenken. Dadurch kann er optimal auf die richtige Arbeitshöhe und die individuelle Sitzhaltung des Nutzers abgestimmt werden und vermeidet damit einen schmerzenden Kopf oder Nacken und fördert so die Produktivität.

Praktisch und schön

Das elegante Design im glanzvollen und hochwertigen Look gibt dem Summit-Monitor seinen letzten Schliff. Der Monitor besitzt ein rahmenloses Gehäuse und stellt mit seinen goldenen Akzenten einen echten Hingucker am Arbeitsplatz dar. Ausgestattet mit zahlreichen HDMI- und USB-Anschlüssen ist er für jeden Anwendungsfall bestens gewappnet – ob als Hauptmonitor am stationären Rechner, als Erweiterung für ein Notebook, oder sogar für beides gleichzeitig. Für Fotografen ist auch ein praktischer Kartenleser an der Seite des Bildschirms eingebaut, sodass sie schnell und einfach auf ihre Daten zugreifen und mit der Arbeit beginnen können.

Unser Fazit

Der Summit MS321UPDE ist ein besonders hochwertiger Monitor von MSI, der mit beeindruckenden technischen Eigenschaften, einer überzeugenden Software, vielen Extrafeatures für die Erleichterung des Arbeitsalltags, wichtigen Ergonomiefunktionen und einem eleganten Design punkten kann. Für dieses Gesamtpaket ist er zu einem erschwinglichen Preis von 899€ (UVP) zu haben. Für alle professionellen Anwender und diejenigen, die es noch werden wollen, lohnt ein Blick auf jeden Fall!

Aktuelle Angebote zum Summit-Monitor und weiteren Aktionen von MSI befinden sich im MSI E-Shop: https://de-store.msi.com/