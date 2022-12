HPE GreenLake mit neuen Entwickler- und Analytics-Diensten für hybride Cloud

HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise unterstützt jetzt mit Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) Anywhere eine weitere Option, um Container bereitzustellen. Nutzer können damit in ihrem eigenen Rechenzentrum dieselben Container-Laufzeiten wie in der Public Cloud ausführen. Außerdem können sie Anwendungen zwischen der privaten und öffentlichen Cloud portieren.

Virtuelle Maschinen, Container und physische Server lassen sich per Self-Service über eine Konsole, über Programmierschnittstellen (API), eine Befehlszeilenschnittstelle oder Infrastructure as Code verwalten und steuern. Entwicklern bekommen sofort Zugriff auf ihren Arbeitsbereich, und sie können dabei aus einer Vielzahl von Betriebssystemen, containerisierten Anwendungen und Toolchain-Integrationsdiensten wählen.

Um die Leistung geschäftskritischer Anwendungen zu verbessern gibt es jetzt sechs optimierte Instanzen für General Purpose, Compute, Memory und Storage mit einem unkomplizierten Modell für die verbrauchsabhängige Abrechnung.

Eine erweiterte Verbrauchsanalyse verbessert die Nutzungs- und Kostenanalyse von Anwendungen der drei Hyperscaler im Public-Cloud-Umfeld. Dazu gehören ein Showback-Reporting und ein Dashboard, das Unternehmen hilft, die Kapazitätsplanung und Budgetierung in ihrer hybriden Umgebung zu verbessern.

HPE bietet zudem jetzt ein Early-Access-Programm für HPE GreenLake for Data Fabric und HPE Ezmeral Unified Analytics. Dies ermöglicht einen einheitlichen Zugriff auf verteilte Datenbestände, etwa im eigenen Rechenzentrum, in der Cloud und an der Peripherie. HPE Ezmeral Unified Analytics ist eine Cloud-Lösung mit Open-Source-Werkzeugen für den gesamten Daten-Lebenszyklus.