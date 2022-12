Buch schreiben online: Mit KI ein Kinderspiel

Write SMART – not hard!

Mit diesem Slogan drückt Mahnke par excellence aus, was er seinen Lesern und Kursteilnehmern bietet. Er bringt ihnen bei, die künstliche Intelligenz effizient für das Schreiben eines Buchs zu nutzen. Zwar existieren bereits Programme, die Texte selbst schreiben können, aber sie haben so ihre unübersehbaren Mängel. Dass dem nicht so sein muss, offenbart Mahnkes „Buch schreiben Online Coaching“.

Im Rahmen dessen wird ein innovativer und zeitsparender Weg dargestellt, ein exzellentes Buch in kurzer Zeit zu verfassen. Parallel dazu erhalten die Kursteilnehmer Schulungen bezüglich essenzieller Schlüsselfähigkeiten wie dem richtigen Umgang mit KI und der Anfertigung von Texten mit dieser.

Wie zukunftsträchtig solch ein „Buch schreiben Online Coaching“ ist, zeigen andere Betätigungsfelder, in denen KI bereits einen festen Platz hat. Und wer hätte es gedacht: Auf dem Büchermarkt gibt es bereits einige hundert Bücher, die mithilfe der Künstlichen Intelligenz zu Papier gebracht wurden. Da der Einbezug „der Maschine“ dabei nicht zu bemerken ist, weiß dies nur niemand. Wie der Einzelne selbst solch ein Werk vollbringen kann, lässt sich in Mahnkes Online-Kurs zum Buchschreiben erfahren.

Buch schreiben Coaching: Bootcamps, MasterClass und Online-Academy

Ganz gleich, ob der Teilnehmer ein Business-Coaching-Buch schreiben möchte, ein Expertenbuch schreiben will oder auf ein anderes Genre abzielt: Grundsätzlich hat er die Wahl zwischen drei Kursarten. Die sogenannten Bootcamps werden mit bis zu sieben Teilnehmern durchgeführt und erfolgen in Form von Live-Coachings. Innerhalb von sieben Tagen wird ein Buchprojekt angegangen und fertiggestellt. Die Live-Sessions erfolgen via Zoom. In diesen Sitzungen werden den Teilnehmern Aufgaben erklärt, die im Anschluss in Selbstregie bearbeitet werden. Unterstützung gibt es durch einen 24-Stunden-Support.

Eine andere Option für den Online-Kurs ist die MasterClass, in der bis zu 20 Teilnehmer zu finden sind. Sie zieht sich über acht Wochen hinweg. Anstatt jeden Tag einen Live-Call zu haben, findet dieser jede Woche statt. Wie beim Bootcamp erhalten die Teilnehmer Hausaufgaben, um Woche für Woche ein Stückchen mehr vom Buch fertigzustellen.

E-Learning-Bücher schreiben und mehr – unter Einbezug von KI – wird auch in der Online-Academy von Mahnke gelehrt. Da es sich um Video-Module handelt, profitieren die Teilnehmer von einem Höchstmaß an Flexibilität. Somit sind sie auch für alle geeignet, die sich ohne zeitliche Vorgaben in das Thema einarbeiten möchten. Wem die 30 Video-Lektionen nicht ausreichen, kann zusätzliche Live-Calls dazubuchen. Sie finden zwei- bis dreimal die Woche statt.

Mehr als „nur“ ein von KI geschriebenes Buch

Alle erwähnten Kurse vermitteln den Teilnehmern mehr als nur das Schreiben sowie die Nutzung von KI an sich. Stets gibt es am Ende der Coachings Hilfreiches zum Thema Marketing zu erfahren. Immerhin möchten die meisten Kursteilnehmer die Bücher nicht nur des Buches wegen schreiben, sondern damit auch Geld verdienen – direkt oder indirekt. Mahnke stellt anschaulich die besten Möglichkeiten und Wege dar, das Buch im Anschluss geschickt zu vermarkten. Wem das nicht reicht, der übergibt den Marketing-Teil an Mahnke selbst. Er kümmert sie dann im „Done-4-You“-Prinzip zuverlässig um den Vertrieb.

Mahnkes Kurs Buch schreiben mit KI – es gibt keinen Zweiten

Derzeit ist das Coaching von Mahnke vermutlich das einzige dieser Art im deutschsprachigen Raum. Kein anderer Kurs lässt sich finden, in dem die Teilnehmer in allen Bereichen gefördert werden. Das umschließt die Findung der Idee für ein Buch und die Anfertigung der Gliederung ebenso wie die richtige Aufteilung des Buchs und das Schreiben an sich bis hin zum Marketing. Darüber hinaus zeigt Mahnke auf, wie sich die Bücher als Kundenmagnet einsetzen lassen. Somit zielt das Coaching auf eine breite Zielgruppe an Interessenten ab. Nach Abschluss des Kurses sind die Teilnehmer tatsächlich in der Lage, selbstständig mit KI ein Buch zu schreiben. Das ist eine Faszination der neuen Art, die zukunftsweisend ist.