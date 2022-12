Interaktive Kinderbücher per KI

Amazon Create with Alexa erlaubt es auf Echo Show, mittels Künstlicher Intelligenz, skurrile Geschichten zu erfinden und zu erzählen. Das Angebot ist derzeit nur in den USA verfügbar.

Auf den Echo Show-Geräten von Amazon nutzt „Create with Alexa“ Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI), um junge Geschichtenerzähler in die Lage zu versetzen, einzigartige Geschichten mit einem Erzählbogen, farbenfrohen Grafiken und lustiger, ergänzender Hintergrundmusik zu erstellen. Die animierten Geschichten erwachen dann auf dem Bildschirm Ihrer Echo Show-Geräte zum Leben. „Create with Alexa“ ist auf Englisch auf unterstützten Echo-Geräten in den USA verfügbar.

„Es ist ein Erlebnis, bei dem Alexa zum Co-Kreator Ihres Kindes wird“, sagt Nico Bishop, ein UX-Designer, dessen Team das Kundenerlebnis für „Create with Alexa“ entwickelt. Kinder können den einfachen Satz „Alexa, schreibe eine Geschichte“ sagen, ein paar Anweisungen befolgen und Alexa übernimmt die Aufgabe, eine einzigartige und originelle Geschichte auf der Grundlage der Vorlieben des Kindes zu erstellen. Für jede Szene komponiert die KI auch eine Illustration, Hintergrundmusik und Soundeffekte. Die vom Kind gewählte Figur, der Schauplatz und andere Variablen bestimmen die Richtung, in die die Geschichte geht – und keine Geschichte gleicht der anderen.

Sobald ein Kind Alexa mitgeteilt hat, dass es bereit ist, eine Geschichte zu schreiben, wählt es ein Thema aus, z. B. „Weltraumforschung“, „Unterwasser“ oder „Zauberwald“. Dann wählt es eine Figur aus und gibt ihr einen Namen – z. B. einen Astronauten namens Speedy oder einen Außerirdischen namens Fuzzy -, wählt ein Farbthema aus und wählt Adjektive wie „albern“, „glücklich“ oder „geheimnisvoll“. Mit diesen wenigen Eingaben erstellt Alexa hinter den Kulissen eine fünf- bis zehnzeilige Geschichte, die in fünf einzigartigen Szenen mit Ton- und Bildeffekten erzählt wird. Selbst wenn das Kind in Zukunft dieselben Eingabeaufforderungen wählt, wird die Geschichte jedes Mal anders sein. Anschließend kann es die Geschichte in seiner persönlichen Mediengalerie speichern, um sie erneut zu erleben, und demnächst auch mit seinen Lieben teilen.

Technologie für Familien schaffen

Kinder lieben es schon lange, Geschichten zu hören, und mit „Create with Alexa“ können sie auch aktiv eigene Geschichten mitgestalten. Amazon kam auf die Idee für „Create with Alexa“ auf die gleiche Weise wie auf die Ideen für die meisten Produkte: Das Team begann mit dem Kunden und arbeitete rückwärts. „Wir haben uns Alexa immer als vertrauenswürdige Begleiterin vorgestellt, die der Familie Freude und Spaß bringt“, sagt Eshan Bhatnagar, Head of Product für Alexa AI. „Und wir haben dieses Erlebnis geschaffen, um diese Vision zu fördern.“

Das Erfinden von Geschichten ist für Bhatnagar und seinen 6-jährigen Sohn Reyaansh zu einem festen Bestandteil der Schlafenszeit geworden. „Er war einer unserer ersten und anspruchsvollsten Beta-Tester“, so Bhatnagar. „Er hat uns geholfen, Fehler zu finden, und gleichzeitig ungeduldig gefordert, dass mehr Themen und Charaktere eingeführt werden – ‚Papa, ich will als Nächstes Dinosaurier‘, sagt mein Sohn zu mir.“

Als Vater wusste Bhatnagar, dass es wichtig war, das Erlebnis für kleine Kinder sicher zu gestalten. „Wir haben von Anfang an sorgfältig kuratierte Datenquellen verwendet, um KI-Modelle zu trainieren“, sagt er. „Wir haben mehrere Sicherheitsvorkehrungen getroffen, wie z. B. die Filterung von Inhalten und kuratierte Aufforderungen, um sicherzustellen, dass das Erlebnis sowohl unterhaltsam als auch sicher ist.“ Er sagte, dass auch der Datenschutz eine wichtige Rolle spielt. Wie bei jeder kindergesteuerten Alexa-Funktion muss auch für „Create with Alexa“ die Zustimmung der Eltern eingeholt werden, bevor die Funktion auf einem Gerät aktiviert wird.

„Die Momente, in denen mein Sohn und ich gemeinsam eine lustige Geschichte erfinden, sind unbezahlbar“, so Bhatnagar. „Sie inspirieren mich nicht nur dazu, das ‚Create with Alexa‘-Erlebnis zu verbessern, sondern auch dazu, die Kraft der generativen KI zu nutzen, um zukünftige Möglichkeiten zu erschließen.“

Das Erlebnis wird durch KI-Innovationen ermöglicht

Das gesamte Erlebnis wird durch Innovationen im Bereich der konversationellen und generativen KI ermöglicht, die dabei helfen, die Erzählung, die Szenerie und den Sound zu erstellen. Ein auf geschriebene Geschichten trainiertes Sprachmodell generiert den Text der Geschichte. Es ist darauf trainiert, eine zusammenhängende Geschichte zu erstellen, indem es Text aus nur wenigen Schlüsseleingaben generiert.

Ein Szenengenerierungsmodell veranschaulicht die Geschichte, indem es ein von KI oder menschlichen Künstlern erstelltes Hintergrundbild auswählt. Außerdem fügt es relevante Objekte aus der Geschichte (z. B. Piraten, Quallen, Seetang) zu den Schauplätzen hinzu, orientiert Gesten (z. B. winkende Hände) und setzt Gesichtsausdrücke (z. B. lachend, weinend).

Schließlich erzeugt der KI-Sound- und Musikgenerator von Alexa relevante Klänge und ergänzende Hintergrundmusik. Das Modell greift auf eine große Bibliothek von Instrumentalteilen zurück, darunter von Künstlern erstellte Akkordfolgen, Harmonien und Rhythmen. Ein KI-Musikarrangementsystem sorgt dafür, dass alle Teile zusammenpassen.

Um das „Create with Alexa“-Erlebnis zu entwickeln und zu verbessern, holten die Forscher das Feedback von Eltern und Kindern im Alter von 4 bis 8 Jahren ein, die ein kritisches Feedback gaben. „Die Eltern und ihre Kinder hatten sehr interessante und innovative Ideen, und sie waren nicht schüchtern, sie mitzuteilen.“

Während das Team daran arbeitete, das „Create with Alexa“-Erlebnis Wirklichkeit werden zu lassen, wurden die Technologie und das Erlebnis ständig verbessert. So dachten wir zum Beispiel zunächst nicht, dass wir kontextabhängige Musik erzeugen würden“, so Bishop. Aber das Alexa-Wissenschaftsteam hat im Auftrag der Kunden eine einzigartige, von KI generierte Hintergrundmusik für jede Geschichte entwickelt, die auf den thematischen Elementen der Geschichte basiert.

Eine Evolution des Geschichtenerzählens

Laut Bishop kratzt diese Art der KI-gestützten Geschichtenerstellung nur an der Oberfläche dessen, was die Technologie leisten kann. „Kinder werden sagen wollen: ‚Ich möchte eine Schokoladenwand sehen‘, und wir gehen davon aus, dass wir das bald tun können“, sagte sie. Sie fügte hinzu, dass sich die Spracherkennungskompetenz ständig verbessert, ebenso wie die Grafiklatenz, die Soundeffekte und die Musikfunktionen.

Bhatnagar sagte, dass „Create with Alexa“ an der Kreuzung von Kreativität und KI beginnt. „Wir stellen uns eine Welt vor, in der jeder seine Ideen in Form von digitalen Kreationen zum Leben erwecken kann, indem er einfach ein paar gesprochene Worte benutzt“, sagte er. „Und Alexa wird ihnen dabei als Mitschöpferin zur Seite stehen.“